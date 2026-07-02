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Vóley de playa: los hermanos rosarinos Capogrosso le dieron un susto a los campeones mundiales

Nicolás y Tomás Capogrosso le dieron batalla a los suecos David Ahman y Jonatan Hellvig en el Elite16 de Gstaad. Pese a la derrota, clasificaron a octavos de final

2 de julio 2026 · 19:13hs
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Tomás y Nicolás Capogrosso

Feva

Tomás y Nicolás Capogrosso, en octavos de final del prestigioso torneo de vóley de playa.

Los hermanos rosarinos Nicolás y Tomás Capogrosso le dieron un susto este jueves a los suecos David Ahman y Jonatan Hellvig, actuales campeones mundialista y olímpicos en el Elite16 de Gstaad, torneo correspondiente al circuito mundial de vóley de playa.

La pareja rosarina los obligó a jugar un tercer set antes de perder por 2 a 1 (21-19, 20-22 y 15-9).

La derrota en el segundo partido de la fase de grupos, tras la victoria del miércoles en el debut ante los austríacos Timo Hammarberg y Tim Berger (21-19 y 21-15), obligó a los hermanos a un triunfo en el último encuentro, también programado para este jueves.

Los Capogrosso se levantaron

Los hermanos rosarinos cumplieron y se aseguraron la clasificación a los octavos de final tras superar a los locales Luc Fluckiger y Andrin Kolb por 21-9 y 21-14.

La dupla rosarina, 13ª favorita del torneo (concluirá el sábado), se aseguró el ingreso a los octavos de final tras quedar en el segundo puesto del Grupo A.

>> Leer más: Vóley: Santa Fe le ganó una final épica a Córdoba en el Nacional sub-16 y ratificó su supremacía

Nicolás Capogrosso tiene 31 años y fue olímpico en los Juegos de Tokio 2020 en compañía de Julián Azaad.

A partir de 2022 empezó a jugar junto a su hermano Tomás, de 23 años.

A partir de los resultados conseguidos, participan de los torneos Elite16, que reúne a las 16 mejores parejas del mundo.

Los máximos logros de los hermanos en estos prestigiosos torneos fueron las medallas de plata en el Elite16 de Río Janeiro (Brasil) 2024 y en el Elite16 de Quintana Roo (México) 2025.

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