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Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero

En el marco de la ola polar, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla en gran parte del país por bajas temperaturas. Qué pasa en Santa Fe

2 de julio 2026 · 09:21hs
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SociedadFrío extremo en gran parte del país

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

SociedadFrío extremo en gran parte del país

La ola de frío que atraviesa gran parte de la Argentina continúa sin dar tregua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este jueves el alerta amarilla por temperaturas extremas en 17 provincias, entre ellas Santa Fe, donde el ingreso de una masa de aire polar mantiene registros muy bajos y condiciones que pueden afectar especialmente a los grupos de riesgo.

El organismo advirtió que las bajas temperaturas representan un riesgo leve a moderado para la salud, principalmente en niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Qué provincias están bajo alerta por frío

De acuerdo con el último informe del SMN, las provincias alcanzadas por el alerta amarilla son:

  • Buenos Aires
  • Santa Fe
  • Entre Ríos
  • Corrientes
  • Misiones
  • Córdoba
  • San Luis
  • Mendoza
  • San Juan
  • La Rioja
  • Catamarca
  • Salta
  • Jujuy (en parte de su territorio)
  • La Pampa
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Chubut

El nivel amarillo indica que las temperaturas pueden tener efectos sobre la salud, especialmente en las personas más vulnerables.

Frío intenso y estabilidad del tiempo

En Rosario, la jornada comenzó con una temperatura mínima de 1 grados y una sensación térmica cercana a 0 grados, en lo que fue uno de los amaneceres más fríos del año.

Según el pronóstico, las temperaturas máximas no superarán los 9 grados durante las próximas horas y el viernes podría registrarse una mínima de 0°C.

El panorama estará acompañado por condiciones de estabilidad atmosférica, con escasas probabilidades de precipitaciones y viento predominante del sector sur, que luego rotará al este durante el fin de semana.

Si bien las bajas temperaturas despertaron nuevamente las consultas sobre una eventual nevada en la región, los especialistas recuerdan que el frío por sí solo no alcanza para que ese fenómeno ocurra y que deben coincidir otras condiciones atmosféricas.

Recomendaciones ante el frío

Ante las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  • Abrigarse con varias capas de ropa liviana.
  • Evitar la exposición prolongada al frío.
  • Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y ventilarlos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Consumir bebidas calientes y alimentos que aporten energía.
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Otras alertas meteorológicas

Además del frío extremo, el SMN mantiene alertas por tormentas para Misiones, mientras que sectores de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán permanecen bajo alerta por vientos. En Salta, además, rige una advertencia por viento Zonda.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar los cuidados mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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