Ola de frío en Argentina: dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco

La masa de aire polar provocó nevadas y aguanieve en distintas provincias. Tres Arroyos, Sierra de los Padres, Necochea y Córdoba registraron paisajes invernales

Así quedaron las ciudades donde cayó nieve en Argentina por la ola polar

La intensa ola de frío que afecta a gran parte del país comenzó a dejar una de las postales más esperadas del invierno . Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por temperaturas extremas en buena parte de la Argentina, durante las últimas horas se registraron nevadas y aguanieve en diferentes localidades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, que amanecieron cubiertas de blanco.

El fenómeno se da en el marco del ingreso de una masa de aire polar que mantiene temperaturas bajo cero en gran parte del territorio nacional y que convirtió a este comienzo de julio en uno de los más fríos de los últimos años.

Una de las ciudades bonaerenses más afectadas fue Tres Arroyos , donde durante la noche y la madrugada cayó una importante cantidad de nieve.

La localidad amaneció con una temperatura de -2°C y, además de las nevadas, se registraron fuertes precipitaciones que complicaron la circulación en algunos sectores.

2 JUL | Nieve en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires



Por unos pocos minutos se registró una nevada corta pero intensa que llegó a acumular una pequeña capa blanca sobre las superficies.



Video de Danisa H.



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Las imágenes compartidas por vecinos mostraron calles, autos y espacios verdes completamente cubiertos por una capa blanca.

También nevó en Sierra de los Padres

Otro de los puntos donde volvió a aparecer la nieve fue Sierra de los Padres, en el partido de General Pueyrredón, al sur de la provincia de Buenos Aires.

>> Leer más: Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero

Allí comenzaron a caer copos durante la noche y el fenómeno continuó durante la mañana. La temperatura rondó los -1°C y el pronóstico anticipa que las nevadas darán paso a lluvias y chaparrones durante el resto de la jornada.

Así amaneció Sierra de los Padres en medio de la ola de frío extremo que sacude a la región.



La temperatura durante la madrugada fue bajo cero. pic.twitter.com/PGZ6rue528 — Mi8 (@canal8mdp) July 2, 2026

Aguanieve en Necochea

En la costa atlántica, Necochea también fue alcanzada por el frente de aire polar. Con una temperatura de -1°C, la ciudad registró una persistente caída de agua nieve desde la noche del martes y durante las primeras horas de este miércoles.

Según el SMN, durante la tarde continuarán las precipitaciones en forma de chaparrones.

Empezó a caer agua nieve en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. También nevó en otras localidades del partido de Necochea.



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Córdoba también quedó bajo la nieve

La masa de aire frío no sólo afectó a la provincia de Buenos Aires.

En el interior del país, Villa de Pocho, en Córdoba, también registró nevadas que se extendieron hasta la madrugada.

Si bien el fenómeno comenzó a ceder con el correr de las horas, la localidad continuó con temperaturas bajo cero y un cielo mayormente nublado. El pronóstico prevé una mejora hacia la tarde, con una máxima cercana a los 6°C.

El país sigue bajo alerta por frío extremo

Las nevadas se producen mientras gran parte del país permanece bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias para numerosas provincias debido al ingreso de una masa de aire polar que puede representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las bajas temperaturas también reavivaron una pregunta habitual en ciudades como Rosario: si el frío alcanzará para que vuelva a nevar. Sin embargo, los especialistas recuerdan que, además de temperaturas bajo cero, deben coincidir condiciones específicas de humedad y precipitaciones para que el fenómeno pueda producirse.