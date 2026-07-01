Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

La especialista Vanessa Balchunas explicó que se trata de "una ola antártica" con heladas, baja sensación térmica y probabilidad de nevadas en Córdoba, Cuyo y la Patagonia

Rosario y la región se enfrentan a una nueva ola de frío extremo en estos albores del invierno . Los valores esperables sólo se comparan con junio de 1945 y la histórica nevada del 16 de julio de 1973 . La diferencia, esta vez, es que no se trata de una masa de aire polar sino que está generada desde el interior del continente antártico. Eso provocará temperaturas mínimas históricas que persistirán durante algunos días, aunque el clima tenderá a ser más seco que lo habitual . ¿Qué tiene que ocurrir para que vuelva a nevar y por qué no es tan sencilla la formación de copos de nieve?

Respecto a este fenómeno climático, la experta Vanessa Balchunas explicó a La Capital que "lo importante a destacar es que no es una ola polar sino antártica . Tanto el amanecer del jueves como el viernes serán el amanecer más frío de todo este año en casi todo el centro y norte del país , con heladas heladas extendidas, baja sensación térmica, probabilidad de nevadas en zonas altas de Córdoba, Cuyo y récord en la Patagonia".

La observadora meteoróloga explicó que se trata de una masa de aire con características antárticas, que ya ingresó al sur del continente y avanzará hacia gran parte del país para dejar un episodio de frío intenso en toda la región central, aunque no tan persistente en el tiempo pero sí con mucha intensidad.

"La diferencia de las masas de aire polares que habitualmente llegan es que este aire tiene origen antártico, es decir, se gestó en el continente más frío del planeta. Y esa masa nace sobre la superficie continental , donde hay una mínima radiación y un enfriamiento extremo. Esta masa de aire proviene del interior y es extremadamente fría, muy seca y no incorpora humedad en su recorrido", precisó al diferencia la habitual ola polar que llega a Rosario.

En ese sentido, explicó que esta masa de aire polar antártica "tiene capacidad de generar temperaturas frías récord y máximas muy bajas que dejarán heladas y mínimas en muchos sectores. Eso dejará como consecuencia el descenso de temperaturas mínimas y máximas, ambiente seco y muy estable, que hará descender la temperatura y conservará el frío porque el mismo avanza por un canal de vientos favorecido por el anticiclón del Pacífico sur y baja presión en el Atlántico" y esa es la notable diferencia con la masa de aire polar.

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Antecedentes

Para encontrar temperaturas extremas más recordadas en Rosario hay que remontarse a junio de 2020, cuando se registró -8.4 grados y luego en 2007. De ahí hacia atrás, las masas de aire extremadamente frías se registraron en junio de 1945, con -10.6 grados reales, y la histórica la nevada del 16 julio de 1973.

"Tanto en junio del 2020 y del 45' no hubo nubes, pero eso no es sinónimo de nieve", aclaró Balchunas.

Qué se necesita para que nieve

Para soñar con una nueva nevada de película en Rosario se necesita que en todas las capas de la atmósfera, desde la más superficial hasta donde se forman las nubes, la temperatura sea inferior o igual a cero.

"Eso no significa que si hay temperaturas bajo cero sea sinónimo de nieve, puesto que si el clima es seco será difícil. También es necesario el tipo de nubes nimboestratus para que el cristal de hielo no se transforme en gota de lluvia. A su vez, la presencia de vapor de agua es fundamental, puesto que en un clima seco es imposible", precisó.

En tanto, anticipó que "este invierno puede ser uno de los más llamativos en el ingreso de masas de aire polares y antárticas, pero tenemos que ver que se den todas estas condiciones para que pueda nevar como ocurrió en Rosario".