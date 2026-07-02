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Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

El incidente sucedió este miércoles a la noche en Patricias Argentinas y Garibaldi. Las víctimas están fuera de peligro

2 de julio 2026 · 08:40hs
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El chico y la mujer heridos en la balacea en zona sur fueron derivados al Hospital Roque Sáenz Peña

Foto: La Capital / Archivo

El chico y la mujer heridos en la balacea en zona sur fueron derivados al Hospital Roque Sáenz Peña

Un chico de 14 años y una mujer de 23 fueron trasladados anoche al Hospital Roque Sáenz Peña desde la zona sur con heridas de bala. Las primeras informaciones indicaban que habían sufrido lesiones leves en una balacera, pero no estaba claro cómo sucedió el hecho.

El caso de abuso de armas sucedió alrededor de las 23 en Patricias Argentinas y Garibaldi. La policía llegó a ese lugar a raíz de una denuncia a la Central de Emergencias 911 sobre una persona herida de bala en ese lugar.

Fuentes policiales indicaron que en el lugar se hallaron ocho vainas servidas, cuando las personas heridas ya habían sido trasladas al Hospital Roque Sáenz Peña. Por el momento, no se pudo establecer cómo sucedieron los hechos porque la policía no halló a testigos directos de lo sucedido.

>> Leer más: Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Las víctimas, E.A., de 14 años, y Milagros E., de 23, fueron atendidas en el hospital por heridas leves causadas por proyectiles, estaban fuera de peligro y tampoco aportaron información.

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