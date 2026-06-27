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Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Por la 13ª fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, Atlético del Rosario venció a Hindú con un drop de Manuel Nogués en la última acción

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

27 de junio 2026 · 18:03hs
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Manuel Nogués otra vez volvió a inclinar la balanza a favor de Plaza Jewell cuando el partido se moría. Su puntería hizo que Hindú se rinda a sus pies.

Manuel Nogués otra vez volvió a inclinar la balanza a favor de Plaza Jewell cuando el partido se moría. Su puntería hizo que Hindú se rinda a sus pies.

Atlético del Rosario volvió a ser el centro de la escena del rugby porteño al superar este sábado a uno de los encumbrados equipos que tiene el Top 14 de la Urba como lo es Hindú, que pese a la derrota conservó el segundo lugar en la tabla de posiciones. Con un drop definió el encuentro. Así cantó victoria.

Cuando el partido se moría, se impuso 32-30 en el marco de la 13ª fecha del Top 14 de la Urba, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro. Terminó de inclinar la balanza en esos instantes donde la cabeza tiene que estar fría y el corazón caliente. Ahí el botín de Manuel Nogués puso las cifras definitivas a un partido peleado, duro, donde el local había hecho meritos más que suficientes para quedarse con el triunfo. Una vez más el apertura (que marcha tercero en la tabla de goleadores con 175 puntos) volvió a vestirse de héroe, tal como lo había hecho ante el SIC, con la conversión anotada en el último suspiro.

Un primer tiempo con un rugby de alto vuelo

En el primer tiempo fue el conjunto local el que impuso condiciones a pesar de haber comenzado en desventaja con el try en contra de Bautista Farisé. Desde ahí, fue todo a favor de los del pasaje Gould que con las conquistas de Tomás Cornejo y Lucas Malanos, sumada a la efectividad de Manuel Nogués con el pie logró irse al descanso en ventaja por 20-7.

En el complemento Hindú comenzó a descontar, primero con el try de Fermín Ormaechea y luego con un doblete de Facundo Gattas para quedar a tiro. En ese escenario Atlético se mantuvo arriba en el marcador hasta casi la media hora del segundo tiempo, gracias a la puntería de su apertura, que sumaba y sumaba con penales.

Otro desenlace para la historia

Los minutos finales fueron no aptos para cardíacos, con Farisé y Nogués como protagonistas excluyentes. En un duelo de pateadores, los dos metieron de todos lados, y cuando parecía que la victoria se iba a Don Torcuato, el crack rosarino metió un gran drop sobre la hora para que festeje todo Plaza Jewell.

El resto del Top 14

En la próxima fecha, Atlético del Rosario recibirá a CUBA, que este sábado cayó ante Newman por 31-25.

En los restantes partidos, CASI volvió a ganar tras tres caídas: fue ante Alumni por 28-23; SIC se impuso 37-13 a Buenos Aires, Los Matreros derrotó a Belgrano por 38-35, Los Tilos venció 34-29 a Champagnat y Regatas superó a La Plata 53-28.

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