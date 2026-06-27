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Rugby: distintos sabores en los paladares litoraleños tras la cuarta fecha del Torneo del Interior

El torneo más federal del rugby argentino los conjuntos del TRL dan pelea y muestran su valía. Ganaron Jockey Club Rosario, Duendes y Estudiantes.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

27 de junio 2026 · 19:00hs
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Joaquín Fanjul

Joaquín Fanjul, una de las piezas más desequilibrantes que tiene Jockey Club Rosario.

La cuarta fecha, la primera de la ronda de revanchas del Torneo del Interior A, certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby y donde está en juego la Copa Banco Macro, tuvo distintos sabores en los paladares de los equipos del Litoral.

En las Cuatro Hectáreas, Jockey Club Rosario apareció en toda su dimensión para vapulear a Córdoba Athletic; Duendes, en Las Delicias, superó a La Tablada con algunos chispazos de buen rugby y Estudiantes reafirmó su buen momento superando sin problemas a Urú Curé en el parque Urquiza. Pero, como dice el refrán, no hay rosas sin espinas. GER, en el parque Independencia no pudo con Tucumán Rugby, como tampoco pudo Santa Fe Rugby con Universitario de Córdoba ni Old Resian con el Jockey cordobés.

Jockey goleó en Fisherton

En Fisherton, en uno de los partidos de la Zona 3, el verdiblanco volvió a ser el equipo contundente que no perdona. Córdoba Athletic lo sufrió en carne propia. Como si fuera un tester, en el partido de ida jugado en la Docta lo venció 27-20 pero este sábado el equipo de Tito Amelong mostró su mejor versión y lo vapuleó por un inapelable 56-17, resultado que lo ubicó como líder del grupo con 17 unidades. Superó a Santa Fe Rugby, que cayó ante Universitario de Córdoba 50-40.

Duendes ganó en Las Delicias

Duendes, en el barrio Las Delicias, venció a La Tablada 28-19 en un partido donde no había empezado bien pero con solvencia y contundencia el verdinegro logró una victoria clara e inobjetable, con un importante punto bonus incluido. Más allá del triunfo, con este resultado continúa en el segundo lugar, ya que en el restante partido de la Zona 4, Jockey Club Córdoba se impuso a Old Resian por un ajustado 48-45 en lo que fue un verdadero festival de tries.

Leer más: Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

GER no le encontró la vuelta

En el parque Independencia, en tanto, GER no pudo con Tucumán Rugby que se impuso 39-27. Con este triunfo, el verdinegro del Jardín de la República estiró la diferencia con el mens sana que sigue ocupando el segundo lugar de la Zona 1. En la pelea de colistas, Marista se impuso a Mendoza Rugby 31-15 para dejar de ser el último del grupo y enviar a ese lugar a su clásico rival.

Finalmente en la Zona 2 se dieron resultados lógicos. Tala vapuleó a Curne 90-8 y Estudiantes venció 30-17 a Urú Curé para conservar el primer y segundo lugar respectivamente en la zona.

Torneo del Interior B

Este sábado también se disputó la 3ª fecha del Torneo del Interior B, jornada que arrojó los siguientes resultados: Natación y Gimnasia 36, Crai 33; Rowing 52, Cardenales 14; Tucumán Lawn Tennis 37, IPR Sporting 33; Mar del Plata Club 28, Universidad de San Juan 23; Liceo 25, Huirapuca 31; Los Tordos 16, Sociedad Sportiva 32; Palermo Bajo 20, Jockey Club Villa María 23 y Universitario de Tucumán 35, Tigres 34.

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