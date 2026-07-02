Fuerte choque de un auto contra una columna de alumbrado en Mendoza y Wilde

El siniestro se produjo a la salida de la rotonda, sobre el carril de Mendoza que va hacia el centro de la ciudad

Un impactante choque se produjo este jueves a la mañana en Mendoza y Wilde, en la zona oeste de Rosario. Un automóvil se estrelló contra una columna de alumbrado y su conductor tuvo que ser rescatado por los Bomberos y derivado a un centro asistencial junto a su novia.

Según las primeras informaciones, el vehículo que chocó con una columna era un Audi A 5 que circulaba por Mendoza en dirección al centro de la ciudad, y al parecer su conductor perdió el control al salir de la rotonda y luego impactó contra la columna.

El choque sucedió alrededor de las 2.30 de hoy . Si bien no trascendieron datos del conductor, la información preliminar indicaba que el hombre habría estado solo en el auto y que en el siniestro no intervino ningún otro vehículo.

El incidente generó en los primeros minutos la intervención de Bomberos Zapadores que tuvieron que rescatar al chofer. Además, se produjo una congestión en el tránsito porque si bien el auto no entorpecía el desplazamiento de vehículos, el operativo de los bomberos y de la policía para realizar las pericias hizo que la calzada quedara reducida, en una zona que de por sí tiene mucho movimiento por encontrarse muy cerca el Mercado de Concentración de Fisherton.

Bomberos rescatan al conductor que quedó atrapado tras el impacto

Un hombre que se identificó como el padre del conductor del Audi le contó a LT8 que su hijo, que tiene 24 años, a pesar del fuerte impacto, "se encontraba bien. Sufrió golpes leves, habrá que esperar unos estudios, pero está bien. Lo llevaron al Heca. No sabemos qué pasó, iba con la novia al lado que también la llevaron al Hospital. Gracias a Dios, la chica también está bien".

"Vinieron la ambulancia y los Bomberos, ellos lo rescataron a mi hijo porque había quedado atrapado por las piernas. Los Bomberos tuvieron que sacar la puerta y el volante para sacarlo, y la ambulancia lo trasladó al Heca. Mi hijo siempre estuvo consciente, con dolores por el golpe, pero sin perder el conocimiento. Ahora estoy esperando la grúa del seguro para retirar el auto y llevarlo al mecánico. Veremos qué sale de todo esto. El auto se rompió bastante, pero lo importante es que los chicos están bien", agregó el padre del conductor.