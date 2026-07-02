Fuerte choque de un auto contra una columna de alumbrado en Mendoza y Wilde

Economía
Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó debajo del promedio
Política
El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos
La Región
Campaña para ayudar con el tratamiento de una docente que sufrió un siniestro vial
La Ciudad
Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
Política
Ravier admitió que fue "poco feliz" proponer "abrigarse" ante el aumento del gas
Política
Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito
Información General
A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes
Política
Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales
Política
Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central
La región
Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto
La Región
Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región
Policiales
Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro
Policiales
Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales
Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales
Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida
La Ciudad
Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La ciudad
Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle
La Ciudad
¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse
La Ciudad
Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante
Política
La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio