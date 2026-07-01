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Granja Tres Arroyos: impulsan una mesa multisectorial para enfrentar la crisis en la empresa

Representantes políticos, sindicales, empresarios y trabajadores de Granja Tres Arroyos se reunieron en la CGT para coordinar acciones que permitan sostener la actividad avícola y preservar las fuentes laborales

1 de julio 2026 · 23:17hs
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Los 900 trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos forman parte de un universo de alrededor de 8.000 empleados afectados en todo el país.

Los 900 trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos forman parte de un universo de alrededor de 8.000 empleados afectados en todo el país.

La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos motivó la conformación de una mesa de trabajo integrada por dirigentes políticos, representantes sindicales, empresarios y trabajadores del sector avícola, con el objetivo de impulsar propuestas que permitan sostener la actividad productiva y preservar los puestos de trabajo.

El encuentro se realizó en la sede de la CGT y reunió a representantes de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa), referentes gremiales, trabajadores y dirigentes políticos para analizar la delicada situación que enfrenta la empresa en Concepción del Uruguay y avanzar en una estrategia común.

Durante la reunión hubo consenso en la necesidad de visibilizar la problemática y generar ámbitos de diálogo que permitan encontrar alternativas para sostener la producción y evitar una mayor pérdida de empleos. Uno de los principales impulsores de la iniciativa fue el diputado nacional Guillermo Michel, quien advirtió sobre el impacto que, a su juicio, está teniendo la apertura de las importaciones sobre la industria avícola. "Estamos viendo una avalancha de importaciones que hoy afectan al sector avícola. A este ritmo, en dos o tres años no va a quedar ninguna industria argentina en pie", sostuvo.

El legislador también cuestionó la respuesta oficial frente al conflicto y afirmó que "no alcanza con que la provincia le dé un bolsón de comida a los trabajadores de Granja Tres Arroyos". En ese sentido, consideró que el desafío pasa por "reconstituir el capital laboral para que la empresa funcione y genere nuevos puestos de trabajo".

Trabajadores despedidos

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, expresó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Señaló que la actividad representa cerca del 50% de la producción avícola de Entre Ríos y aseguró que los 900 trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos forman parte de un universo de alrededor de 8.000 empleados afectados en todo el país.

Fuertes también cuestionó lo que definió como "una ausencia total del Estado" frente al conflicto y afirmó que hoy no existen programas que permitan garantizar condiciones dignas para los trabajadores. A su vez, remarcó que la situación no responde a una crisis generalizada de toda la actividad avícola, sino a un segmento puntual del sector, por lo que consideró que existen herramientas para encontrar una salida.

En la misma línea, el exministro de Producción de Entre Ríos Juan José Bahillo explicó que el objetivo de la mesa es acompañar la búsqueda de soluciones para un frigorífico que paralizó su producción y dejó a unos 900 trabajadores sin ingresos, con el consecuente impacto económico y social sobre Concepción del Uruguay. Además, adelantó que el espacio realizará un seguimiento permanente del conflicto para contribuir a la construcción de alternativas.

Diálogo sectorial

La diputada nacional por Entre Ríos Marianela Marclay, en tanto, planteó la necesidad de ampliar el diálogo institucional e impulsar conversaciones entre los gobernadores Rogelio Frigerio y Axel Kicillof para avanzar en una respuesta conjunta destinada a las familias afectadas.

Entre las iniciativas que surgieron del encuentro, Michel propuso llevar la situación de Granja Tres Arroyos al Congreso para instalar el tema en la agenda nacional, promover una mesa de diálogo en Entre Ríos con la participación del gobierno provincial y del sector financiero para resguardar más de 2.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad, y coordinar acciones con la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas para construir una estrategia común que permita afrontar la crisis del sector.

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