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Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

La iniciativa busca fomentar la lectura y el acceso a la cultura entre quienes asisten a los refugios municipales, con libros donados y talleres. También culminó el tercer ciclo de lectura y escritura

2 de julio 2026 · 08:28hs
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Rosario lleva bibliotecas a los refugios para personas en situación de calle.

Rosario lleva bibliotecas a los refugios para personas en situación de calle.

Los refugios municipales de Rosario incorporarán bibliotecas y nuevas propuestas de lectura para las personas en situación de calle que transitan estos espacios. La iniciativa fue presentada este miércoles por la Municipalidad, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la editorial UNR Editora y el Centro Educativo Latinoamericano (CEL), con el objetivo de promover el acceso a la cultura y fortalecer las herramientas de inclusión social.

El acto se realizó en el refugio Sudoeste, donde también se firmó un convenio de cooperación entre las instituciones participantes y se realizó el cierre del tercer ciclo de talleres de lectura y escritura destinados a usuarios de los refugios Sudoeste y Felipe Moré.

Libros para construir nuevos espacios de encuentro

El proyecto contempla la instalación de bibliotecas con ejemplares donados por editoriales rosarinas, además de una programación de talleres de lectura, alfabetización y escritura impulsados junto a la Secretaría de Cultura y Educación.

Durante la presentación, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, destacó que la propuesta busca ampliar el rol de los refugios. "Estamos pudiendo hacer lo que habíamos planificado: que sea un lugar de refugio, de encuentro y un lugar para crear comunidad", sostuvo.

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Además, dirigió un mensaje a las personas que asisten a estos espacios: "Sepan que en Rosario no los vamos a dejar solos y que hay gente que los quiere ayudar".

La lectura como herramienta de inclusión

Desde la Universidad Nacional de Rosario remarcaron que la iniciativa forma parte de las políticas de extensión universitaria.

El director de UNR Editora, Nicolás Manzi, explicó que la universidad busca acercar sus propuestas a la comunidad y destacó que las nuevas bibliotecas contarán con obras de autores y editoriales rosarinas. "Hay muchos textos que otros se tomaron el trabajo de escribir, a los cuales le podemos devolver nuestra vida también a través de la lectura", expresó.

Por su parte, Martín Trainer, representante del Centro Educativo Latinoamericano, señaló que el objetivo es que los refugios sean también espacios donde las personas puedan acceder a bienes culturales.

"No solamente se trata de que en los refugios se encuentre un lugar para dormir tranquilos, sino que también a través de los libros puedan encontrar un hogar", afirmó.

Talleres de lectura y escritura

La jornada también marcó el cierre del tercer ciclo de lectura y escritura del programa municipal Rosario Lee, del que participaron unas 20 personas que asisten a los refugios Sudoeste y Felipe Moré.

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Los encuentros estuvieron coordinados por el escritor Damián Andreoli y tuvieron como eje la literatura vinculada al fútbol. La propuesta buscó generar un espacio de encuentro, escucha y producción escrita para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

Una propuesta que va más allá del alojamiento

Desde el municipio señalaron que la incorporación de bibliotecas y actividades culturales forma parte de una estrategia de abordaje integral para las personas en situación de calle.

En ese sentido, remarcaron que el acompañamiento no se limita a garantizar un lugar donde dormir durante el invierno, sino que también apunta a fortalecer el acceso a derechos vinculados a la educación, la cultura, la recreación, la formación laboral y la reconstrucción de vínculos sociales.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Cuidar, que articula distintas políticas municipales destinadas a promover la autonomía y la inclusión de las personas que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad.

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