La Capital | Ovación | Los Pumitas

Con tries rosarinos, Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut en el Mundial Juvenil

Los Pumitas M20 se impusieron por un categórico 78-14 con un rugby de alto vuelo. Ordiz y Preumayr apoyaron para el conjunto albiceleste.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

27 de junio 2026 · 16:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los Pumitas festejan su triunfo ante Estados Unidos. Argentina fue muy superior al conjunto norteamericano.

Los Pumitas festejan su triunfo ante Estados Unidos. Argentina fue muy superior al conjunto norteamericano.

Con un rugby de alto vuelo Los Pumitas tuvieron un debut a todas luces en el Mundial Juvenil de Georgia y aplastaron a Estados Unidos por 78-14 en el Avchala Stadium de Tbilisi, por la primera fecha del Grupo C. El arranque no pudo ser mejor.

El equipo argentino fue ampliamente superior de principio a fin, destrabó el partido con paciencia en el arranque y terminó construyendo una goleada contundente ante el rival más débil de una zona que también integran Irlanda e Inglaterra. El próximo partido del conjunto conducido por Nicolás Fernández Miranda será el jueves 2 de julio frente a Irlanda, que en su presentación cayó ante Inglaterra 34-27.

Los Pumitas, del arranque al final

Argentina dominó desde el comienzo con superioridad física y mucha intensidad. Tras algunas aproximaciones, abrió el marcador con el try de Bautista Benavides, convertido por Federico Serpa pero con el correr de los minutos, Los Pumitas encontraron cada vez más espacios y ampliaron diferencias con conquistas de Pedro Coll, Manuel Cuneo Camargo y Tomás Dande. Antes del descanso, el propio Serpa Laporte apoyó y luego Simón Pfister cerró una gran primera mitad para establecer un claro 40-0.

El jugador de Los Caranchos Benjamín Ordiz anotó uno de los 12 tries del equipo argentino.

El jugador de Los Caranchos Benjamín Ordiz anotó uno de los 12 tries del equipo argentino.

Los rosarinos, presentes en el ingoal

En el complemento, el conjunto argentino mantuvo el ritmo y golpeó rápidamente para liquidar cualquier intento de reacción. El back de Los Caranchos Benjamín Ordiz apoyó apenas comenzado el segundo tiempo y luego apareció otra vez Pfister, una de las figuras del encuentro, para marcar su segundo try. Bautista Lescano también se sumó al festival ofensivo y Argentina estiró aún más la ventaja.

Con el partido completamente resuelto, Estados Unidos logró descontar con tries de Sialeafuhia Ofa y Gavin Holder, aprovechando además la amarilla a Nicolás Cambiasso. Sin embargo, Los Pumitas nunca perdieron el control. Pfister completó su hat-trick, Ramón Fernández Miranda también llegó al ingoal y, sobre el cierre, el back de Jockey Club Rosario Juan Preumayr selló la goleada.

Con 12 tries apoyados y una actuación colectiva muy sólida, Los Pumitas arrancaron con el pie derecho y ahora se preparan para una prueba mucho más exigente como lo será el representativo de Irlanda.

El resto de la primera fecha

En las restantes zonas los resultados fueron.

Zona A: Gales 25, Georgia 24 y Sudáfrica 104, Uruguay 7.

Zona B: Italia 32, Escocia 38 y Nueva Zelanda 38, Japón 21.

Zona D: Francia 45, Fiji 15 y Australia 80 España 10.

Noticias relacionadas
Manuel Nogués otra vez volvió a inclinar la balanza a favor de Plaza Jewell cuando el partido se moría. Su puntería hizo que Hindú se rinda a sus pies.

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

A los 91 años, Macaya Márquez sigue haciendo historia

Enrique Macaya Márquez, el periodista que cubre su Mundial número 18 y emocionó a Scaloni

Enzo Giménez acordó su traspaso a Querétaro, donde firmará un contrato por tres años.

Se va de Central: el paraguayo Enzo Giménez seguirá su carrera en Querétaro

Dale de una vez, les gritó Bielsa a los periodistas que esperaban para enviar la entrevista al aire.

El grito desaforado de Bielsa a los periodistas que quedó grabado y tiene destino de meme

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Lo último

Primera C: los equipos rosarinos tuvieron una pobre cosecha en el arranque de la segunda rueda

Primera C: los equipos rosarinos tuvieron una pobre cosecha en el arranque de la segunda rueda

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Muy pocas mujeres recurren a los óvulos guardados. La crisis económica y sus efectos en la búsqueda de un embarazo. A qué edad conviene hacer el procedimiento
Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después
Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan heridos a Rosario
La Región

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan heridos a Rosario

Ley Ema: Nos preocupa lo que los chicos consumen en internet, pero no lo que construyen

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Ley Ema: "Nos preocupa lo que los chicos consumen en internet, pero no lo que construyen"

Con Diego Santilli en carrera, el gobierno prepara una salida ordenada de Adorni
Política

Con Diego Santilli en carrera, el gobierno prepara una salida "ordenada" de Adorni

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Por Claudio Berón
Policiales

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan heridos a Rosario

Ovación
Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Enrique Macaya Márquez, el periodista que cubre su Mundial número 18 y emocionó a Scaloni

Enrique Macaya Márquez, el periodista que cubre su Mundial número 18 y emocionó a Scaloni

Se va de Central: el paraguayo Enzo Giménez seguirá su carrera en Querétaro

Se va de Central: el paraguayo Enzo Giménez seguirá su carrera en Querétaro

Policiales
El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre
Policilales

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

La Ciudad
Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después
Salud

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Quién era Ernestina Pais: de Mañanas Informales a su lucha pública contra las adicciones

Quién era Ernestina Pais: de Mañanas Informales a su lucha pública contra las adicciones

El último video de Ernestina Pais en Rosario: su divertida visita al bar El Cairo

El último video de Ernestina Pais en Rosario: su divertida visita al bar El Cairo

Ley Ema: Nos preocupa lo que los chicos consumen en internet, pero no lo que construyen

Ley Ema: "Nos preocupa lo que los chicos consumen en internet, pero no lo que construyen"

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica
La Región

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas
Policiales

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte
La Ciudad

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo
Policiales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos
La Ciudad

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son
La Ciudad

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Política

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas
Política

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing
El Mundo

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas