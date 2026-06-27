Con tries rosarinos, Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut en el Mundial Juvenil

Los Pumitas M20 se impusieron por un categórico 78-14 con un rugby de alto vuelo. Ordiz y Preumayr apoyaron para el conjunto albiceleste.

Los Pumitas festejan su triunfo ante Estados Unidos. Argentina fue muy superior al conjunto norteamericano.

Con un rugby de alto vuelo Los Pumitas tuvieron un debut a todas luces en el Mundial Juvenil de Georgia y aplastaron a Estados Unidos por 78-14 en el Avchala Stadium de Tbilisi, por la primera fecha del Grupo C. El arranque no pudo ser mejor.

El equipo argentino fue ampliamente superior de principio a fin, destrabó el partido con paciencia en el arranque y terminó construyendo una goleada contundente ante el rival más débil de una zona que también integran Irlanda e Inglaterra. El próximo partido del conjunto conducido por Nicolás Fernández Miranda será el jueves 2 de julio frente a Irlanda, que en su presentación cayó ante Inglaterra 34-27.

Argentina dominó desde el comienzo con superioridad física y mucha intensidad. Tras algunas aproximaciones, abrió el marcador con el try de Bautista Benavides, convertido por Federico Serpa pero con el correr de los minutos, Los Pumitas encontraron cada vez más espacios y ampliaron diferencias con conquistas de Pedro Coll, Manuel Cuneo Camargo y Tomás Dande. Antes del descanso, el propio Serpa Laporte apoyó y luego Simón Pfister cerró una gran primera mitad para establecer un claro 40-0.

En el complemento, el conjunto argentino mantuvo el ritmo y golpeó rápidamente para liquidar cualquier intento de reacción. El back de Los Caranchos Benjamín Ordiz apoyó apenas comenzado el segundo tiempo y luego apareció otra vez Pfister, una de las figuras del encuentro, para marcar su segundo try. Bautista Lescano también se sumó al festival ofensivo y Argentina estiró aún más la ventaja.

El jugador de Los Caranchos Benjamín Ordiz anotó uno de los 12 tries del equipo argentino.

Con el partido completamente resuelto, Estados Unidos logró descontar con tries de Sialeafuhia Ofa y Gavin Holder, aprovechando además la amarilla a Nicolás Cambiasso. Sin embargo, Los Pumitas nunca perdieron el control. Pfister completó su hat-trick, Ramón Fernández Miranda también llegó al ingoal y, sobre el cierre, el back de Jockey Club Rosario Juan Preumayr selló la goleada.

Con 12 tries apoyados y una actuación colectiva muy sólida, Los Pumitas arrancaron con el pie derecho y ahora se preparan para una prueba mucho más exigente como lo será el representativo de Irlanda.

El resto de la primera fecha

En las restantes zonas los resultados fueron.

Zona A: Gales 25, Georgia 24 y Sudáfrica 104, Uruguay 7.

Zona B: Italia 32, Escocia 38 y Nueva Zelanda 38, Japón 21.

Zona D: Francia 45, Fiji 15 y Australia 80 España 10.