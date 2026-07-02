¿Es el citrato de magnesio la mejor elección para sentirse bien?

Es un suplemento muy demandado en los últimos años. Los beneficios del magnesio y por qué mucha gente opta por el citrato. ¿Qué otros hay?

El magnesio es la estrella de los suplementos. Se mantiene desde hace tiempo entre los más vendidos en farmacias y dietéticas y los médicos cada vez lo recomiendan más . En redes sociales la promoción para consumirlo es constante. ¿Todos tienen que tomarlo? ¿Qué beneficios brinda realmente? ¿Cuántos tipos de magnesio existen y cómo saber cuál es el más efectivo? Los especialistas hacen hincapié en que el magnesio que el magnesio que se va a consumir depende de las necesidades reales de cada persona, por eso, lo mejor es consultar al médico antes de empezar a consumirlo. Después de una evaluación clínica y algunos análisis indicará si es necesario y en ese caso cuál es la presentación más conveniente, y las dosis.

Si bien no tiene grandes contraindicaciones hay personas a las que "les cae mal" y tienen malestar gastrointestinal, sobre todo cuando comienzan a usarlo. También deben tener cautela pacientes con enfermedades crónicas. Aquellos que tienen problemas renales o por ejemplo bradicardia (ritmo lento del corazón) o han pasado o pasan por alguna dolencia cardíaca tienen que hablarlo con el especialista, antes de consumirlo.

Si bien con una alimentación saludable, actividad física regular y menos niveles de estrés es posible mejorar muchos síntomas físicos y psíquicos, en ocasiones, se recomiendan suplementos para tener más energía, menos dolores o un descanso adecuado. La médica clínica Guadalupe González, que se dedica a la medicina integral o funcional, explica los beneficios del magnesio y responde a preguntas clave sobre este mineral, que se puso de moda.

En diálogo con La Capital habló de las distintas formulaciones y las ventajas de consumir magnesio, un mineral que desde 2024 crece mes a mes en las ventas en Rosario.

Para qué sirve el magnesio

González detalló que es fundamental para la relajación muscular, la conducción nerviosa (la transmisión de la señal del sistema nervioso central y periférico), para funciones químicas como las reacciones de las enzimas en el hígado necesarias para la función de filtro y la liberación de toxinas que cumple este órgano. Además se necesita para la producción de diversas hormonas, la inducción y el sostenimiento del sueño y para el control adecuado de la glucosa. Es fundamental para el metabolismo óseo y el tránsito intestinal, entre muchas otras funciones.

—¿Es frecuente que las persona tengan bajo niveles de magnesio?

—Las deficiencias de magnesio no son frecuentes porque generalmente el cuerpo es lo suficientemente hábil para tener reservas y cuando es necesario para alguna función vital como es la contracción y la relajación del músculo cardíaco o función del sistema nervioso central el organismo retira magnesio de las fuentes de reserva y las vuelca a la sangre. Pero, ¡atención! porque esto quiere decir que uno puede tener valores normales en sangre pero tener déficit del magnesio intracelular que no podemos medir. Si uno se hace un análisis de sangre quizá los valores de magnesio son normales pero a la vez tenés clínica (síntomas) de magnesio deficitario como por ejemplo dolores de cabeza, calambres, contracturas, dolor crónico, fatiga, problemas para dormir bien... entonces tal vez se necesita suplementar.

A algunas personas el magnesio les cae mal. El citrato suele tener mejor absorción a nivel intestinal

—Para decidir tomar este suplemento, ¿qué parámetros se tienen en cuenta?

—En mi caso tengo en cuenta el laboratorio y la situación clínica del paciente. Porque no es de buena práctica dar un suplemento sin conocer los valores de base. Antes de suplementar un mineral, o una vitamina, (ya que no a todas las podemos medir) es necesario hacer un análisis de sangre. De todos modos, me guío mucho con la sintomatología de la persona. En cuanto al magnesio, con los resultados de laboratorio ajusto la dosis, ya que le voy a indicar al paciente más o menos considerando ambas cosas. Lo que es raro es tener exceso de magnesio, pero debemos chequearlo.

—¿Es cierto que es muy eficaz en el manejo del estrés?

—El magnesio es muy importante como adaptógeno de cortisol. Y sirve tanto para personas con estrés agudo como las que tienen estrés crónico. Es uno de los minerales fundamentales cuando uno quiere manejar estos síntomas. Lo mismo para la ansiedad, y las jaquecas crónicas.

¿Cuántos magnesios existen?

—Hay distintas presentaciones de magnesio ¿por qué?

—¡Hay un montón! Pero los magnesios son el mismo mineral en distintas formas químicas. Estas distintas formas van a hacer que sea más absorbible o menos. Por ejemplo: tenemos el sulfato de magnesio, el citrato de magnesio, glicinato de magnesio, bisglicinato de magnesio, aspartato de magnesio, oxalato de magnesio, y muchos más. Varían dependiendo de su probable absorción intestinal y si van a atravesar o no la barrera que les permite acceder al sistema nervioso central. Los magnesios más absorbibles, los que, para decirlo de alguna manera, lleguen más rápido al sistema nervioso central, van a servir más para la relajación, el control de la ansiedad, bajar los niveles de cortisol, para inducir el sueño. Esos son por ejemplo el aspartato, el bisglicinato, que yo uso mucho para mejorar la calidad del sueño o conciliar el sueño. Y el treonato es excelente para mejorar las funciones de concentración y funciones cognitivas. En cambio, si el paciente tiene constipación y quiero ayudarlo a ir al baño se indica el sulfato de magnesio porque va generar una "irritación" en el intestino que provoca ese efecto.

—¿ Hay alguna dosis diaria básica que tengamos que incorporar?

—La dosis que necesitamos en forma diaria es entre 300 y 400 mg. Esto, con las comidas, en general lo adquirimos. Pero si uno necesita una suplementación, como expliqué antes, hay que pensar justamente en esas cantidades. Y hay pacientes a los que se indica una dosis mucho más alta por diferentes motivos.