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Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Juan Esteban, alumno de cuarto año de Informática, fue invitado a participar de Hack Club Beest, un evento que reunirá a jóvenes desarrolladores del mundo

1 de julio 2026 · 15:03hs
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El videojuego que nació en un aula del Politécnico llevará a un estudiante rosarino hasta Países Bajos

El videojuego que nació en un aula del Politécnico llevará a un estudiante rosarino hasta Países Bajos

Un estudiante del Instituto Politécnico Superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) llevará un proyecto desarrollado en la ciudad a uno de los encuentros internacionales de programación más importantes para jóvenes. Juan Esteban, alumno de cuarto año de la orientación Informática, fue invitado a participar de Hack Club Beest, un evento que reunirá a desarrolladores de distintos países entre el 16 y el 21 de agosto en La Haya, Países Bajos.

Durante el encuentro, el rosarino presentará Speedtickers, un videojuego de desarrollo propio que continúa en crecimiento y que, según adelantó, próximamente estará disponible en la plataforma Steam.

Un proyecto nacido en el aula

Desde el Instituto Politécnico celebraron la convocatoria y destacaron que la invitación representa un reconocimiento al trabajo del estudiante y también al modelo educativo de la institución. "Cuando el talento, la curiosidad y las oportunidades se encuentran, pasan cosas como esta", expresaron desde la escuela a través de sus redes sociales al anunciar la participación del joven en el encuentro internacional.

La institución remarcó además que este logro refleja una apuesta sostenida por la educación pública, la innovación tecnológica y el desarrollo de proyectos que trascienden el ámbito escolar.

Hace un año, junto a su compañero Agustín Barrios (también del Poli), salieron terceros en un certamen de diseño de videojuegos en Shanghái (China).

Un encuentro con jóvenes de todo el mundo

Hack Club Beest reunirá durante seis días a estudiantes y desarrolladores de diferentes países para compartir proyectos, intercambiar conocimientos y trabajar en iniciativas vinculadas a la programación y la tecnología.

>> Leer más: El Politécnico cumple 120 años y aprovecha el aniversario para renovarse

En ese contexto, Juan Esteban mostrará Speedtickers, el videojuego que desarrolló y que se encuentra en la etapa final antes de su lanzamiento en Steam.

Desde el Politécnico señalaron que acompañarán al estudiante durante esta experiencia internacional y destacaron el valor de que un proyecto surgido en las aulas rosarinas llegue a un escenario global. "Desde el Poli celebramos este enorme desafío y acompañamos a Juanes en esta experiencia que, sin dudas, será una oportunidad de aprendizaje, intercambio e inspiración", expresaron.

Además, invitaron a la comunidad a seguir el recorrido del estudiante y apoyar el desarrollo de su proyecto.

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