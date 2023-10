Yasky aseguró que Massa "recuperó la iniciativa" en la campaña

Maestro de profesión y ex secretario general de la Ctera, Yasky descalificó el planteo de Milei de los voucher para la educación, como también la dolarización y aseguró que el libertario tiene "ideas que forman parte de un recetario viejo que ya fracasó en la Argentina, les pone picante para que no se les sienta el gusto a rancio, pero es algo demasiado viejo y fracasado".

Estamos recuperando la iniciativa. Massa fue inteligente al percibir que no podía hacer una campaña con promesas, con anuncios a futuro, por su condición de ministro de Economía, por un lado, y la experiencia de los argentinos fallida con Mauricio Macri, que prometió un montón de cosas que después no las hizo. Le hicieron ver que había que generar una campaña que, en lugar de palabras, tuviera hechos políticos y medidas concretas, como la decisión de llevar adelante la devolución del IVA, terminar con el impuesto a las ganancias a través de una ley que ya es un punto de no retorno o las mejoras para los jubilados creo que eso nos permitió recuperar la iniciativa y se mostró que frente a lo que plantean otros candidatos, este es un gobierno que quiere avanzar en un camino en una perspectiva de consolidar un modelo más justo de distribución de la riqueza.

También está en Diputados el proyecto para reducir la jornada laboral.

Sí, es un proyecto que forma parte de una serie de iniciativas orientadas a pensar una reforma laboral del siglo 21, no del siglo 19. Por la comisión (de Legislación del Trabajo) pasaron y participaron distintos sectores, empresarios, representaciones de la UIA de varias provincias, estuvo Héctor Daer, secretario general de la CGT. Hubo representantes de centros de estudios vinculados a distintos sectores del laboralismo. Este proyecto forma parte de una de las adecuaciones que hay que hacer, porque Argentina está atrasada respecto al resto de los países del mundo. Tenemos la jornada laboral más extensa que rige en el mundo, viene de 1919. En 1935 hay un convenio del OIT, que nuestro gobierno no lo firmó y que planteaba la jornada laboral de 40 horas como un avance a los avances que se habían empezado a producir y que hoy se han multiplicado, porque ha crecido de manera exponencial la productividad. Hoy todos sabemos que la informática, la inteligencia artificial, la aplicación de adelantos tecnológicos ha hecho que la productividad se eleve exponencialmente.

¿Y cuál es la mirada empresarial?

Primero, decir que eso genera mayores puestos de trabajo. Los empresarios siguen atados a una mirada llena de prejuicios, porque no es lo mismo carga horaria que productividad. Hoy con la tecnología un trabajador produce mucho más, con la organización de los ciclos productivos se produce mucho más que con el tiempo, es decir, a veces más tiempo de trabajo no implica mayor producción.

Con esas medidas a favor del trabajador, ¿alcanza para volver a enamorar al ciudadano que les dio la espalda y votó por Milei o Juntos por el Cambio (JxC)?

Creo que por lo menos le da un sentido al debate con Milei y con (Patricia) Bullrich, para que no sea este simplemente un concierto de ataques y frases que no encierran ningún significado. Massa está diciendo, necesitamos salir de esta crisis generando derechos, generando un modelo de distribución más justo, el recorte de la jornada laboral, las licencias parentales, que es otro gran tema en el que estamos en una mora que habla mal del sistema laboral en la Argentina, tres días de licencia para el padre cuando nace un hijo cuando el resto del mundo son por los menos dos o tres meses de licencia. Massa está marcando un camino, está diciendo es por acá, cuidando los recursos naturales para que Vaca Muerta el litio no terminé en un negocio de algunas multinacionales y que nosotros lo miremos con la ñata contra el vidrio, como nos pasa con la megaminería. Es por acá, generando un sistema tributario en el que paguen más los que más tiene, ya se empezó con la devolución del IVA. Hay un proyecto para grabar a las multinacionales en los valores que establece la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que es hasta 15 puntos, acá en la Argentina llegamos a 2,75 puntos. Es por el lado de garantizar las paritarias libres y generar empleos de calidad, la devolución del IVA va a permitir blanquear la economía y eso es blanquear a los empleados.

Otro tema que se coló en la campaña es el negacionismo. Es lamentable que a 40 años de democracia haya que volver a discutir la teoría de los dos demonios o si hubo en una guerra. Massa habló de mandar un proyecto al Congreso para penar el negacionismo.

Eso es muy importante, soy presidente de la comisión de Derechos Humanos y realmente es inadmisible que haya un candidato a presidente (Milei) que haya tenido las expresiones que escuchamos el otro día, que son casi textualmente las que formuló (el dictador y genocida Emilio) Massera al final de juicio a las Juntas, cuando él dice “hubo exceso de los dos lados, hubo una guerra”, y puso en el mismo nivel la violencia del terrorismo de Estado con la de los grupos que efectivamente cometieron actos de violencia, pero deberían haber sido juzgados como fueron juzgados ellos (los militares).

Además, Milei califica de “excesos” las atrocidades cometidas por la dictadura cívico-militar y de “actos de lesa humanidad” los actos de Montoneros y ERP.

Es algo inadmisible, porque esa teoría de los dos demonios fue refutada a partir de la condena a los genocidas. Después hubo distintos intentos de volverla para atrás. El último fue aquella famosa episodio del 2x1 (para los represores por parte de la Corte Suprema de Justicia) y el pueblo salió a la calle y tuvieron que dar marcha atrás. Por eso son inadmisible las expresiones de Milei y de su candidata a vicepresidenta, (Victoria) Villarruel, reivindicando el terrorismo Estado. Por eso necesitamos por ley establecer un piso, cuando Massa habla de un acuerdo nacional también incluye este tema, no es solamente un acuerdo nacional para definir cómo nos paramos frente al FMI, cómo iniciamos la defensa de nuestros recursos, es también para definir de qué manera garantizamos que después de 40 años de democracia no podamos admitir que alguien que quiera ser presidente lo haga en nombre del negacionismo.

En Rosario hubo una marcha de cinco cuadras de docentes universitarios, estudiantes y trabajadores en contra de los voucher que promete Milei. Le pregunto al maestro Yasky, ¿cuál es su mirada?

Voucher en inglés significa vale. Se le da a la gente un vale para que pueda ir a buscar una vacante en una escuela y, la verdad, que ese sistema en el único país de América latina que se aplicó es en Chile, con la dictadura de Pinochet. Cuando los que lo aplicaron en Chile vinieron a la Argentina, los trajo (el ex presidente Carlos) Menem, llegaron a la conclusión de que acá no se podía aplicar y cuando un periodista de Clarín les pregunta ¿por qué llegan a esa conclusión?, responden: “Porque acá no hay un Pinochet, porque no hay una dictadura”. Eso en Chile significó empobrecer el sistema educativo, generar una gran segmentación, con escuelas para pobres, escuelas para clase media humilde y escuelas para ricos Y esa es la idea que trata de mostrar como algo nuevo este personaje, Milei, que es lo mismo que sucede de su planteo de la dolarización, ideas que forman parte de un recetario viejo que ya fracasó en la Argentina. El les pone picante para que no se les sienta el gusto a rancio, pero es algo demasiado viejo y fracasado.

Usted vino para rendirle un merecido homenaje a Paulón, gran dirigente de la UOM y la CTA.

Victorio fue un gran compañero al que extrañamos muchísimo. Y además, fue un gran luchador de la Unión Obrera Metalúrgica, que en aquella Villa Constitución fue una bandera de lucha, un emblema para todo el movimiento obrero que quería un sindicalismo que fuera combativo, que fuera transparente, que le devolvía a los trabajadores la idea de que ser sindicalista es ser uno más que con mayor responsabilidad, capaz de entregar la vida como la entregaron muchos compañeros de Villa Constitución o de bancarse, como el propio Victorio, años de cárcel por haber defendido sus ideas. Por eso cuando hablan de que hubo excesos y que hubo dos bandos en disputa, acordémonos de los miles y miles de obreros asesinados. Secuestraron comisiones internas y cuerpos de delegados en fábricas y los asesinaban por ser militantes sindicales. Esos no habían puesto nunca una bomba ni sabían lo que era disparar un arma, defendían sus ideas y los derechos de sus compañeros y para el terrorismo de Estado eran enemigos que tenían que ser eliminado.