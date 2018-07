Urtubey: "Sin renovación, el PJ no gana nunca más"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, subrayó ayer que el peronismo tiene que ir hacia "una profunda renovación, no sólo de dirigentes, sino fundamentalmente de prácticas políticas", ya que aseguró que si no se produce eso el PJ "no va a ganar nunca en la vida".

"Apuesto a que el peronismo integre a muchos otros sectores de la sociedad que históricamente desde el peronismo nunca convocábamos y nunca hicimos esfuerzos para trabajar juntos", sostuvo el referente peronista.

El mandatario norteño, que aspira a ser candidato a presidente en 2019, destacó que el Partido Justicialista (PJ) tiene que "ir a una profunda renovación, no sólo de dirigentes, sino fundamentalmente de prácticas políticas".

"Si el peronismo va a pretender volver al gobierno con la lógica tradicional, con la organización típica y pretendiendo llevar acciones de gobierno que se hacían hace 70 años, no vamos a ganar nunca en la vida, porque el mundo ha cambiado", consideró el salteño.

En ese sentido, Urtubey se quejó de que "muchos buscan al nuevo jefe del peronismo", pero señaló que, a su entender, el espacio fundado por Juan Domingo Perón debe tener "una institucionalidad más fuerte, un espacio político en el que las personas sean menos importantes que la institución".

"Eso tiene que cambiar para que no sigamos perdiendo", concluyó el gobernador de Salta.

Urtubey predente liderar un espacio dentro de peronismo que se considere moderado, en contraposición a la dureza que exhibe el kirchnerismo.