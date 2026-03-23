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Un libro sobre Menem y los polémicos indultos para buscar la paz social

"Pax menemista", el libro de Ceferino Reato, cuenta la historia secreta de los indultos a militares y montoneros del expresidente

23 de marzo 2026 · 13:48hs
Menem y la firma

Víctor Bunge (ex fotógrafo presidencial)

Menem y la firma

"Pax menemista" (Sudamericana), el libro de Ceferino Reato analiza y narra la estrategia política del expresidente Carlos Menem durante su primer mandato diseñada para alcanzar la estabilidad social tras años de violencia y crisis en Argentina. El objetivo de fondo era establecer un período de estabilidad y predominio político más allá del costo político que tuviese.

Lo hizo a través de los polémicos indultos, una serie de diez decretos presidenciales entre 1989 y 1990 que perdonaron a civiles y militares por crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina y otros conflictos políticos. De hecho los máximos jefes ya estaban cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad.

Menem buscaba calmar las internas militares, seducir a sectores antiperonistas y mantener el respaldo de sus bases, todo en medio de una gravísima crisis económica y social.

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Menem y el discurso

El autor explica que los indultos a militares y guerrilleros no fueron una exigencia de los represores, sino una iniciativa impulsada por exmiembros de Montoneros para facilitar su propia reinserción política.

“Faltaban varias horas para el acto en Punta Alta, una ciudad del sudoeste bonaerense ubicada al lado de Puerto Belgrano, la mayor base de la Armada, a unos seiscientos setenta kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Menem —el candidato ungido por el ex comandante Firmenich y los montoneros— recién se había despertado de la siesta.

“Carlos, mirá, te quiero leer una serie de puntos de algo que nosotros pensamos —le dijo el ex montonero Mario Montoto apenas entró en la habitación del hotel—. Es el momento para que en tu discurso metas algún tema que te diferencie y ofrezca un futuro mejor. Y acá nomás esta la base más importante de la Marina; podes empezar a ganar el voto de la familia militar”. Faltaban varias horas para el acto en Punta Alta donde Menem daría su discurso de campaña presidencial.

Menem lo miró con desconfianza. —No, Marito, pedime cualquier cosa menos algo así para estos milicos hijos de puta que, cuando me tenían preso, ni me dejaron ir al entierro de mi madre.

Horas después en el acto finalmente repitió la propuesta. ¡Este hijo de puta, y lo digo con admiración, no solo no estaba durmiendo sino que se había aprendido todo memoria!”.

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Menem en conferencia de prensa

Menem en conferencia de prensa

El libro

A través de anécdotas personales, se revela cómo Menem adoptó el discurso de la reconciliación nacional para consolidar su poder y seducir a sectores típicamente antiperonistas.

En última instancia, Reato describe un período de profundas contradicciones ideológicas donde el pragmatismo político prevaleció sobre las heridas del pasado reciente. Eso es justamente el filo de la decisión de Menem.

“El Menem de este libro no es el Menem engalanado que recibe halagos y homenajes en los años dorados de la Convertibilidad; tampoco, la caricatura de un político exótico, nacido y criado en algún Macondo criollo. Es el Menem que prueba un sendero propio, muchas veces por ensayo y error, y que no puede saber si eso lo llevará a algún lado”, cuenta el autor.

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