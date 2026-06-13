Proyecto de reconocimiento e identidad histórica para Granadero Baigorria

Se propuso la designación de nombres a las distintas arterias pavimentadas y pasajes internos del complejo, priorizando a figuras emblemáticas de la historia nacional y particularmente del Justicialismo.

El Partido Justicialista de Granadero Baigorria, a través de su secretario general, Gonzalo Pellegrini y “en representación de las autoridades partidarias, congresales y militantes locales”, presentó una nota ante el Concejo Municipal para solicitar el tratamiento de un “Proyecto de reconocimiento e identidad histórica”. En éste proponen nombres para las calles internas del predio “Eva Perón” de la ciudad.

“En el marco del proceso de reordenamiento urbano, apertura de calles e integración comunitaria que fuera consolidando en el histórico predio de 53 hectáreas que, a mediados del siglo pasado, fuese destinado para albergar dos equipamientos de vanguardia para la época, como son el Hospital Escuela Eva Perón y el Hogar Escuela Cnel. Juan D. Perón. Interpretando que, la nomenclatura de los espacios públicos no es un hecho puramente administrativo, sino un acto de estricta justicia histórica y un reflejo de los valores que fundaron dicho predio , consideramos indispensable que la nueva configuración vial e institucional interna rinda homenaje a los precursores de la salud pública, la infraestructura social y la educación de nuestra Nación”, indicaron en un comunicado.

Así, se propuso la designación de nombres a las distintas arterias pavimentadas y pasajes internos del complejo, priorizando a figuras emblemáticas de la historia nacional y particularmente del Justicialismo. Como "Dr. Ramón Carrillo" se pide el nombramiento a la calle interna que conecta las arterias Calle 9 con Chacabuco, “recordando a quien fuera designado como el 1° ministro de Salud de la Nación Argentina, al crearse el Ministerio 1949 durante el gobierno de Juan Domingo Perón” y a quien se lo reconoce como “Padre del sanitarismo argentino”. Los solicitantes reconocen que su nombre resulta “ineludible en un predio cuyo motor central es el Hospital Escuela Eva Perón”.

Por otro lado, propusieron que se imponga el nombre “Gral. Juan Pistarini” a la arteria transversal interna que se encuentra a la altura de la calle Los Capitanejos y desemboca en el Hospital Modular, pudiendo conectar a futuro, con la calle Urquiza. De esta forma se recordará a quien fuera ministro de Obras Públicas y principal ejecutor de la monumental infraestructura social del país entre 1944 y 1952.

Pidieron el nombre de "Oscar Ivanissevich" a la arteria transversal interna que está a la altura de la calle Painé, para recordar “al destacado cirujano, docente universitario, designado como 1° ministro de Educación de la Nación Argentina, al crearse tal Ministerio en el año 1949 durante el gobierno de Perón. Su figura sintetiza la conjunción entre la excelencia médica y el compromiso con la educación pública, dos de los pilares que hoy definen el presente y el futuro del polo educativo del Complejo ‘Eva Perón’”.

Fechas con identidad justicialista

Como "Paseo 7 de Mayo" se propone a la arteria interna que pasa por detrás del Hospital y el Hogar Escuela y delante del Chalet conocido como de “el chalet de Eva Perón”, recordando la fecha de nacimiento de María Eva Duarte de Perón (Evita), cuya Fundación fue la impulsora de la construcción de los Complejos de Salud y Educación a lo largo y ancho del país.

Se incluyó el pedido de nombrar como “Paseo 17 de Octubre” a la arteria interna que pasa por el frente del Hospital y de los establecimientos educativos Ewso N°330, Eempa N°1267, Hogar Escuela N°9020 y Aeso N°1330,” recordando a esa fecha emblemática para la historia argentina que diera origen al Movimiento Nacional Justicialista y a los gobiernos de Juan Domingo Perón, durante los cuales se proyectaron como parte del Primer Plan Quinquenal, la construcción del Hospital Escuela “Eva Perón” y del Hogar Escuela.

“Entendiendo que, la imposición de estos nombres no sólo resguarda la memoria colectiva del movimiento nacional y popular que dio origen y fisonomía a este emblemático espacio, sino que ofrece una guía identitaria y pedagógica para las futuras generaciones de baigorrienses que diariamente transitan, se educan y reciben atención médica en el predio”, finalizaron.

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