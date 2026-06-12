El embajador de Estados Unidos se reunió con Pullaro y destacó la seguridad en Santa Fe

“Los resultados hablan por sí solos”, dijo el diplomático tras el encuentro. También abordaron la inversión del país del norte en infraestructura estratégica y puertos sobre el río Paraná

Maximiliano Pullaro y Peter Lamelas se reunieron en la sede Rosario de la Gobernación de Santa Fe.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , aseguró este viernes que “cuando hay liderazgo, decisión y compromiso”, los resultados quedan a la vista, al hablar de la mejora en la seguridad en la provincia de Santa Fe .

El diplomático añadió que, junto al gobernador Maximiliano Pullaro , estudiaron “nuevas formas de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Santa Fe en seguridad” .

“Los resultados hablan por sí solos. La transformación de Santa Fe en materia de seguridad demuestra lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado ”, comenzó escribiendo Lamelas en su cuenta de X.

Los resultados hablan por sí solos. La transformación de Santa Fe en materia de seguridad demuestra lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado. Con el gobernador @maxipullaro y el ministro @PabloCocoX exploramos nuevas… pic.twitter.com/dbkEjbGrwG

Y sumó: “Con el gobernador y el ministro (de Justicia y Seguridad provincial) Pablo Cococcioni exploramos nuevas formas de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Santa Fe en seguridad, inteligencia criminal y gestión penitenciaria”.

“También analizamos las oportunidades que ofrece la provincia para la inversión estadounidense, especialmente en infraestructura estratégica y puertos sobre el río Paraná”, completó Lamelas, quien enfatizó: “Más seguridad genera más confianza, más inversión y más prosperidad para nuestros pueblos”.

Cooperación con la Embajada de Estados Unidos

La reunión se llevó a cabo en la sede Rosario de la Gobernación y también contó con la presencia del secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, quien precisó que la agenda de cooperación con la Embajada de Estados Unidos “es muy interesante”.

“Hace tiempo trabajamos en cooperación diversos temas y, fundamentalmente, en seguridad”, subrayó. También estuvo presente la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.