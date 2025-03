Un gobierno sin palomas que busca camuflar sus flancos débiles

La protesta en loop de los jubilados muestra la distribución desigual de las cargas del ordenamiento de la macro . Otra vez, la mochila cae sobre las espaldas de un sujeto desorganizado, vulnerable y que no tiene otro mecanismo de presión más que la empatía y la solidaridad que pueda activar en la sociedad.

Antes de la violencia que se desató en el centro porteño, el gobierno se preocupó por instalar que los hinchas que se iban a movilizar en solidaridad con los adultos mayores eran barras y montó un escenario prebélico.

De hecho, las fuerzas federales avanzaron sobre los manifestantes antes de que se registraran incidentes y cuando recién se estaba formando la concentración. El objetivo era disolver la manifestación antes de que se llenara la plaza del Congreso y no sumar otra imagen al álbum de las fotos incómodas.

En un juego al fleje, la calificación de Bullrich del fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad tras ser golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno, como un “militante kirchnerista” y el revoleo de acusaciones de “narcopolítica” y supuestos planes para desestabilizar al gobierno acentúan la estigmatización de determinadas identidades políticas y equiparan la protesta a delito.

Además de alejarse de los estándares básicos de pluralismo, la narrativa libertaria está reñida con la lógica. O al kirchnerismo sólo le falta el último clavo en el ataúd y la izquierda es un residuo marginal del pasado, o ambos tienen el poder para organizar una insurrección y hacer tambalear al gobierno. Las dos no son posibles en simultáneo.

Javier Milei apuesta por la línea dura

Como otros presidentes, Milei cree que con mano dura recupera autoridad y apoyo. En realidad es al revés: la fuerza es una señal de que el consenso se está escurriendo como arena entre los dedos.

Son los problemas de un gobierno sin palomas, que se endurece a medida que sus bases de sustentación se vuelven más precarias. Hasta el desdibujado Guillermo Francos, un veterano de la casta que ofició en el primer tramo del gobierno como un canciller de Milei ante el balcanizado mundo de la política, se pinta la cara y toca los tambores de guerra.

La radicalización del gobierno y su expulsión del círculo de confianza libertario llevan a que una hija del viejo partido militar como Victoria Villarruel aparezca en el concierto panlibertario como la voz de la moderación y el respeto por la legalidad.

Un triángulo en problemas

Con el fallido discurso de Davos como primera señal de alarma y el criptogate como punto de quiebre, en 2025 el gobierno sigue mirándole la espalda a la realidad y no puede salir del modo reactivo.

El olor a nuevo se evaporó, la baja de la inflación podría haber encontrado un piso, los cada vez menos aliados se alejan y los adversarios latentes empiezan a animarse.

Quince meses después de llegar al poder, el triángulo de hierro de los clanes libertarios empezó a oxidarse.

Los hermanos Milei se desangelaron y prefirieron quedar como tontos antes que corruptos, aunque su capacidad para sostener ese relato dependerá de la evolución de la investigación del affaire $LIBRA y otras denuncias que puedan aparecer en el camino. Un vaso de agua y una causa en Comodoro Py no se le niegan a nadie.

Entre los Caputo, Toto se queda sin reservas para contener la brecha y sostener la ficción del súper peso, mientras el acuerdo con el FMI está más lejos de lo que el ministro quiere admitir, y a Santiago se le agotan los conejos en la galera del relato.

En el tercer vértice, Martín Menem pierde la capacidad de bloquear en el Congreso las iniciativas más inquietantes para el oficialismo.

Desde una posición privilegiada, el presidente de la Cámara de Diputados fue testigo de cómo se formó una mayoría de geometría variable para que avancen las investigaciones contra Milei y su entorno más cercano, como su hermana Karina y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por eso el sobrino de Carlos Menem trató de romper el quórum a las piñas cuando la oposición tenía el número para emplazar a las comisiones a tratar la derogación de las facultades de Milei y se preparaba para ratificar como presidenta de la comisión de Juicio Político a Marcela Pagano, que figura en la lista negra de la hermanísima.

En ese circo romano en que se convirtió el recinto de Diputados el santafesino Nicolás Mayoraz apareció como un presidente de hecho del bloque de La Libertad Avanza. En el bloque se rumorea que en los próximos días el primer candidato a constituyente de LLA podría ser designado formalmente en el cargo, para tratar de ordenar un grupo parlamentario al que a los límites cuantitativos se le suman los cualitativos: está integrado por influencers, buscas y topos del peronismo que se hubieran escindido de la bancada si Massa hubiera ganado el balotaje.

Esta semana, el gobierno podría sumar una nueva derrota política con el bochazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, aunque el destino del DNU del acuerdo con el Fondo es más incierto.

Más allá de que no pasaría un VAR constitucional y de que blinda un acuerdo que, en rigor, no existe porque no tuvo en el board la venia política de los principales accionistas del FMI, resulta difícil encontrar voluntarios en el Congreso y la Justicia para voltear el decreto y ser señalado como el culpable de la volatilidad económica que el propio Milei ya anticipó.

En ese clima de nerviosismo creciente, la violencia de la calle matchea con la agresividad de palacio. Como en un juego de espejos, en campaña la sociedad buscó un presidente tan enojada como ella, y ahora el presidente moldea una sociedad tan inestable como él.

El hilo que ata a las marchas de la universidad, el colectivo LGBT y los jubilados es la crisis de representatividad de canales tradicionales de movilización, como los partidos y las centrales sindicales. Las multitudes se juntan y se disuelven, hasta que un nuevo conflicto las convoque y la calle sea la válvula de escape.

Pullaro y una vidriera bonaerense para el santafesinismo

A falta de nuevas estrellas en el firmamento opositor, los gobernadores aparecen como una amenaza mayor que Cristina, Macri y otras figuras asociadas al antiguo régimen.

En esa clave, Milei criticó en Expoagro a Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio por los impuestos, pero se cuidó de no nombrarlos. “El león pega como un gatito. Es un discurso para desprevenidos. El problema de los chacareros son las retenciones, en Santa Fe el campo y la industria pagan 0 de Ingresos Brutos”, resalta un ministro provincial.

Pese a que se desarrolló en territorio bonaerense, Pullaro y sus funcionarios se sintieron locales en la muestra y la usaron como vidriera del naciente santafesinismo.

Aunque desde la Casa Gris intentan reducir su impacto, esa proyección supone focos de tensión con la administración libertaria. Por ejemplo, por el estado calamitoso de las rutas. En la provincia están casi resignados y no ven perspectiva de resolución. “O no les importa, o no tienen recursos o es por ideología. Se les va a volver en contra, como les pasó con Bahía Blanca”, advierte un funcionario de extrema confianza de Pullaro.

A cuatro semanas de las elecciones en que Pullaro juega buena parte de su capital político, en el búnker de Unidos creen que la campaña empezará a levantar temperatura en unos diez días, cuando comiencen a circular los spots en los medios. “El tema es lograr la atención de la sociedad. Es muy difícil hablar de la reforma de la Constitución cuando la gente piensa en el metro cuadrado”, reconocen.

Por eso, el gobierno apuesta a la gestión y a evitar errores no forzados. Conscientes de que la campaña despliega a un gran número de jugadores y que cada desliz puede viralizarse, en el comando central de la alianza entre la UCR, el PS, el PRO y otros partidos refuerzan el verticalismo y miran con atención la saga de traspiés de Milei. “Los errores te construyen escenarios no deseados. El problema es cuando la macana se la manda el que está en el vértice o muy cerca de él”, señalan.