Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Política
En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política
Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
La Ciudad
Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
Economía
Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía
La Ciudad
Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
LA CIUDAD
Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC
La Ciudad
Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
LA REGION
Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos
La Ciudad
Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop
La Ciudad
La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
POLICIALES
Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES
Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar
La Ciudad
Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad
El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
Policiales
Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Economía
El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario
La Ciudad
Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial
Información General
A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Política
Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura