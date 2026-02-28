La Capital | La Ciudad | Declaración jurada

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

El gobierno provincial anunció un mayor control de las presentaciones digitales respecto de la actividad en el primer día de clases

28 de febrero 2026 · 13:07hs
La declaración jurada se implementó para aplicar descuentos si un docente no va a clases.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La declaración jurada se implementó para aplicar descuentos si un docente no va a clases.

Rumbo a un inicio de clases que coincide con la convocatoria a un paro en las escuelas, el gobierno de Santa Fe confirmó este sábado la auditoría del sistema de control de asistencia. Así apunta a prevenir el mal uso de la declaración jurada que se presenta por internet cuando se declara una huelga docente.

Fuentes oficiales anunciaron una nueva medida para relevar ausencias el lunes 2 de marzo por la medida de fuerza que impulsan distintos sindicatos. Cabe recordar que la falta no sólo implica un descuento salarial por la adhesión a la protesta, también incide sobre la liquidación del pago adicional del programa Asistencia Perfecta.

Desde la Casa Gris recordaron que todos los agentes del sistema educativo deben realizar el trámite referido a la prestación de servicios. A partir de este año, las autoridades decidieron utilizar un sistema de auditoría con un nivel mayor de verificación de los datos.

¿Cómo funciona la declaración jurada para docentes en Santa Fe?

En esta oportunidad, los docentes pueden presentar la declaración jurada entre el lunes 2 y el miércoles 4 de marzo. El formulario se envía a través del sistema oficial Mi Legajo. En la plataforma web hay que completar la información personal. Después se debe acceder a la sección Relevamientos y seleccionar la opción Declaración Jurada.

"La presentación de prestación de servicio es fundamental para que no se descuente el día no trabajado y también para conservar el beneficio vinculado a la Asistencia Perfecta", remarcaron voceros de la provincia. Asimismo enfatizaron que quienes no realicen el trámite correspondiente serán considerados ausentes.

>> Leer más: Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta de la provincia y habrá paro el primer día de clases

Los controles se profundizan en vísperas del comienzo del ciclo lectivo por el paro de 24 horas que impulsa la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe). El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) adoptó la misma medida de fuerza en rechazo a la oferta de aumento salarial del 12,5 por ciento para el primer semestre del año, de modo que la protesta también abarca a las escuelas privadas.

Si bien la medida de fuerza se activó en la provincia por el conflicto en las paritarias, el cese de actividades de este lunes se articula con una convocatoria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en todo el país. La iniciativa incluye una marcha al Congreso de la Nación contra el ajuste presupuestario.

