El senador provincial del PJ Armando Traferri pegó el portazo: anunció ayer su alejamiento de la comisión de transición creada por Omar Perotti como consecuencia de la toma de decisiones, por parte del gobernador entrante y su círculo íntimo, de manera inconsulta. Al justificar su apartamiento del espacio encargado de monitorear la previa al cambio de mando, el legislador por el departamento San Lorenzo, uno de los principales armadores del justicialismo santafesino, advirtió que "hay que respetar los acuerdos preelectorales".

De hecho, Traferri ya había exteriorizado días atrás su malestar respecto de la metodología de trabajo del equipo de transición de Perotti (de viaje por Kuwait y Emiratos Arabes Unidos, ver aparte), que integran Rubén Michlig (ex ministro Coordinador de Jorge Obeid), Alcides Calvo (senador provincial) y Roberto Mirabella (diputado santafesino), tres espadas del rafaelino. Leandro Busatto, también miembro de la Cámara baja, completa la comisión.

"En las últimas notas enviadas al Ejecutivo no fui consultado, por lo cual considero que no tengo por qué estar" en el espacio, afirmó Traferri, en declaraciones a Radio Mitre Rosario. El senador aludió a los cruces públicos, entre otros temas, en torno al presupuesto provincial 2020, disputa finalmente zanjada el jueves pasado merced a una reunión a solas entre Perotti y el gobernador saliente, Miguel Lifschitz (ver aparte).

Además, para Traferri carece de sentido continuar con una comisión de transición habiéndose concretado el mano a mano entre Lifschitz y Perotti.

Sin embargo, un conocedor de la interna peronista deslizó a La Capital que, además de los cortocircuitos con los hombres de confianza del mandatario provincial electo, la decisión de Traferri posiblemente esté acicateada por "aspiraciones personales que, a la luz de los hechos, no lograrían abrirse camino" de cara a la gestión por venir. Y, mordaz, agregó: "Sabía que la cosa iba a ser así".

En ese sentido, el senador viene oficiando de impulsor de un modelo en materia de seguridad con un perfil tradicionalista que se da de bruces con otro esquema, todavía en evaluación por la gestión entrante, con impronta progresista.

También hizo ruido la advertencia acerca de "respetar los acuerdos preelectorales": es que Traferri conduce un bloque de once senadores y es uno de los mentores del Nuevo Espacio Santafesino (NES), donde se referencia la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas.

Apelando a un juego de palabras, el senador fundamentó su decisión: "Me preocupa que no estemos preocupados por los temas que nos tenemos que preocupar. El país atraviesa una emergencia alimentaria, económica y laboral y no podemos discutir en los medios las posiciones políticas".

Frente al hecho consumado, adquirió relevancia el pronunciamiento público de Traferri del jueves, durante una recorrida por el departamento San Lorenzo junto a Lifschitz, en el que apuntó al perottismo por la falta de diálogo con la administración saliente, al tiempo que elogió al socialista.

"Lifschitz está predispuesto al diálogo. Hay que ser justos y no mezclar las cuestiones partidarias con las realidades", aseveró el legislador, tras lo cual hizo un repaso de las iniciativas que, producto de esa buena sintonía con la Casa Gris, redundaron en beneficios para el departamento que representa.

"No nos quedamos en la crítica destructiva. La unidad en la diversidad también tiene que ver con esto", completó Traferri. Un mensaje directo a "los futuros gobernantes", como él mismo se encargó de resaltar.

Anoche, y por lo bajo, otro experto en los pliegues del peronismo replicó: "El objetivo es arrancar el gobierno en diciembre partiendo de la base de que el jefe es Omar. Es una cuestión de realidades".