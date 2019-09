El ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, salió al cruce a las estimaciones que hizo Rubén Michlig, delegado del gobernador electo Omar Perotti para timonear el proceso de transición, quien aseguró que la proyección del déficit que dejará la administración de Miguel Lifschitz para este ejercicio “equivale a dos masas salariales“.

“He visto que en la página que han creado alguna proyección del déficit bajo supuestos que no se ponen la camiseta de Santa Fe, dan por hecho que Nación no transfiere lo que la ley tiene que transferir en el presente ejercicio y de esa manera llegan a cifras con las que no coincidimos”, señaló Saglione a “Zysman 830”, el programa de La Ocho.

“Nuestra proyección aún no está definida porque hay mucha incertidumbre”, dijo el funcionario provincial, y advirtió: “Lo cierto es que la gestión de Miguel Lifschitz le va a traspasar al gobierno que viene menos deuda que la que (Jorge) Obeid le traspasó a (Hermes) Binner y desde ya mucha menos deuda de la que tiene cualquier otra provincia de la Argentina”.

Diferencias entre el gobierno de Lifschitz y los equipos de transición de Perotti sobre los números de la deuda que heredará la administración entrante

“Santa Fe tiene entre una cuarta y una quinta parte de la deuda de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos”, enfatizó Saglione, y explicó: “Claramente es la provincia menos endeudada del país y, a diferencia de todas las demás, tiene mucho por cobrar, por cada peso a pagar hay tres pesos a cobrar y eso no lo tiene ninguna provincia argentina”.

Michlig se mostró confiado en llegar a un acuerdo con la gestión saliente, aunque ratificó la necesidad de que se realice un cálculo de recursos y gastos de las distintas áreas. “Necesitamos el detalle y estado de avance de las licitaciones que no han sido adjudicadas y muchas que ya han sido abierto los sobres en este periodo de transición”, ejemplificó.

“Hace 60 días que hemos pedido esa información para hacer una evaluación del impacto que tienen esas obras en el ejercicio actual y en el siguiente”, subrayó el delfín de Perotti en el proceso de transición, quien insistió con la necesidad de que se conozcan las cifras para ver el impacto que tendrán en la situación económica que van a heredar.

“Hacemos hincapié en eso porque si estamos hablando de una difícil situación económica y financiera mal podemos dar vía libre a adjudicaciones que no cuenten con financiamiento alguno”, indicó Michlig, y detalló: “No es lo mismo una obra que esté calzada con un financiamiento internacional a una que se financie con rentas generales”.

En ese sentido, Saglione admitió que está “elaborando un anteproyecto de presupuesto que deberá recibir las prioridades y las definiciones de políticas del gobernador electo, porque es un presupuesto que se va a ejecutar en la próxima gestión, pero no me parece saludable que el proyecto de presupuesto recién ingrese al tratamiento legislativo después del 10 de diciembre”.

“Tendría muy poco tiempo para ser tratado y debatido”, reconoció el responsable del área económica provincial, quien reconoció que hoy por hoy resulta muy difícil hacer una proyección porque “hay mucha incertidumbre”. Sin embargo, resaltó: “Creemos en la continuidad institucional y en el cumplimento de los procedimientos establecidos por las normas”

Michlig insistió con la necesidad de que se prorrogue la presentación del Presupuesto por lo menos hasta que tengamos un escenario un poco más previsible. “Hoy es muy difícil formular estimaciones a futuro con los índices de inflación que hay en el país. El escenario económico viene en caída desde el primer trimestre del año pasado.”, evaluó.

transición.jpg

“Quedamos en que íbamos a ir viendo este proceso económico y a partir de eso íbamos a tomar una decisión en conjunto, hoy hay mucha incertidumbre como para poder formular un Presupuesto, más allá de que el gobierno nacional haya fijado alguna variables nosotros entendemos que no están dadas las condiciones para hacerlo”, agregó.

No obstante, se mostró confiado en que se van a poner de acuerdo con las autoridades provinciales. “Es preferible hacer un buen Presupuesto que cumplir con las formalidades, de eso estamos convencidos, en su momento los funcionarios provinciales fueron muy claros en decir que estaban abiertos a nuestra voluntad y a nuestro entendimiento”, señaló.