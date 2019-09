Lisfchitz pedirá que el presupuesto 2020 pueda ser presentado por Perotti

El gobernador Miguel Lifschitz confirmó que enviará una nota a la legislatura para "pedir autorización para que la presentación del presupuesto provincial 2020 se realice fuera de término" y así cumplir con el pedido del mandatario electo Omar Perotti, quien desea poder confeccionarlo con su equipo para luego presentarlo.

El gobernador también aclaró que la provincia seguirá avanzando con las "obras de la salud o de la educación que no pueden esperar", señaló.

Lifschitz reveló que tuvo una reunión con Perotti donde "repasamos todos los temas que tienen que ver con la transición, fundamentalmente con los temas económicos, licitaciones, de obras, y de personal. Fue en muy buenos términos, tenemos una relación personal y cordial desde hace años. Y eso sirve para poder transitar estos meses hasta el 10 de diciembre", detalló.

En ese sentido, contó: "Le manifesté nuestra vocación de colaborar. Nuestra intención es terminar de manera ordenada y que él pueda iniciar su gestión en 2020, que suponemos será complicado desde lo económico".

A la hora de hacer hincapié en el presupuesto 2020, dijo: "Ya le enviamos una nota a la comisión de transición y tuvimos una respuesta escrita, que ahí (en la reunión) la ratificó: su pedido de que el presupuesto de 2020 sea elaborado por su propio equipo y presentado en la legislatura después del 10 a de diciembre. La Constitución establece que el plazo para hacerlo es el 30 de septiembre, pero atendiendo el pedido, que nos parece racional y razonable, esta semana vamos a elevar un mensaje a la legislatura para pedir autorización para la presentación fuera de término".

El jefe de la casa gris también enfatizó que "en relación a las licitaciones, ya elevamos un informe muy detallado con todas las que están en marcha, las que están con sobres abiertos, las que están convocadas pero no tienen los sobres abiertos, y las que ya están adjudicadas. En principio, de acuerdo a su pedido, quedamos en no seguir avanzando con las que están en proceso, aquellas que tienen sobres abiertos o que todavía no fueron convocadas. Acordamos en eso a los efectos de no comprometer el presupuesto del 2020".

Pero en ese sentido aclaró: "Salvo alguna excepción que tiene que ver con obras de la salud o de la educación que no puede esperar, ese es el criterio que vamos a seguir.

Y en relación a las obras que están en marcha, la idea es no detenerlas. Pero lo que sí estamos haciendo, sobretodo en las que tienen mucho impacto presupuestario, es tratar de bajar el ritmo de obra para acomodar mejor el impacto sobre el presupuesto".

Ante la consulta sobre la continuidad de la cláusula gatillo, Lifschitz sostuvo que "en la última reunión que tuvimos con los gremios quedamos en que lo íbamos a seguir analizando todos los meses. En principio manifestamos nuestra voluntad y vocación de mantener la vigencia de la clausula. Pero todo está atado al nivel de la recaudación y el nivel de la inflación. Son datos que no conocemos y se han disparado en los últimos tiempos. Uno para abajo y el otro para arriba. Lo vamos a ir evaluando. Ya tomamos la decisión de liquidar sueldo en mes de septiembre incluyendo el indice de inflación, pero habra que ver el mes que viene".