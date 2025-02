Tenso cruce en la Legislatura: Michlig trató a Amalia Granata de "atorranta" y ella lo acusó de "casta rancia"

La ex panelista protagonizó un encendido discurso en el que no solo incluyó una dura crítica a los tres postulantes propuestos por el oficialismo, sino que también desató una ola de reacciones en el recinto. Granata, en nombre del bloque Somos Vida, rechazó las nominaciones con argumentos que apuntaron directamente a la supuesta connivencia de los candidatos con el poder político y a la falta de méritos para ocupar el cargo.

El altercado entre la diputada y el senador radical escaló a tal punto que fue necesario que interviniera la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas. La actual legisladora no solo reprochó el tono exaltado de Michlig, sino que también apuntó contra Granata por lo que definió como un "falso feminismo". "Está bastante masculinizado y normalmente no nos representa a quienes defendemos esos valores", afirmó Rodenas, quien además reivindicó el perfil de Zabalza y reclamó respeto por la institucionalidad del debate.

Más allá de la polémica, la sesión dejó en evidencia las diferencias dentro de la Legislatura en torno al proceso de selección de los jueces. Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) se sumó al rechazo de Granata, al considerar que el procedimiento estuvo "viciado" y que el gobernador Maximiliano Pullaro buscó evitar cuestionamientos del Poder Judicial.

En tanto, desde la UCR, el senador Dionisio Scarpin respaldó las nominaciones, aunque advirtió sobre la falta de representación geográfica en la Corte, mientras que la diputada Claudia Balagué destacó la inclusión de una mujer, aunque cuestionó la escasa paridad de género en la composición del máximo tribunal provincial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mdarrigo/status/1890096339373158535&partner=&hide_thread=false Se picó en la Asamblea Legislativa para nombrar a los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe: se cruzaron Amalia Granata y Felipe Michlig. pic.twitter.com/AH9TqbjP48 — Mariano D'Arrigo (@mdarrigo) February 13, 2025

La respuesta de Felipe Michlig a Amalia Granata

Tras finalizar la sesión, Granata continuó atacando a Michlig a través de su cuenta de X. "LA CASTA MÁS RANCIA Y OSCURA DE LA PROVINCIA QUE HACE 30 años él y su familia VIVEN todos con cargos del Estado en plena sesión me gritó ATORRANTA porque no voto gente corrupta como él. Prefiero que me Griten atorranta y no ladrona!!!", escribió.

En diálogo con la prensa, Michlig sentenció: “Los fondos que administro como senador lo pueden constatar en cualquier momento, yo no tengo problemas personales con nadie y no comencé esta cuestión de agravios, pero esas descalificaciones por parte de la legisladora no son solo hacía a mí, sino que en reiteradas ocasiones agravió al gobernador Pullaro e inclusive al ex gobernador Perotti y hacia toda la institucionalidad al referirse de que lo que hicimos hoy fue un proceso amañado y la verdad que hemos seguido todo el proceso dentro del marco de la ley y por ello no podemos permitir que se busque ensuciar todo aquello que se está haciendo bien en la provincia de Santa Fe por alguien que ni siquiera vive en nuestra provincia”-

A su vez, el legislador oriundo del departamento San Cristóbal, agregó que “a esta altura creo que debe tener un problema personal conmigo que lo deberá explicar ella y no yo, en cuanto a lo que a mí respecta yo no tengo problemas personales con nadie, son debates de índole político lo que se discute en este ámbito. Hoy hemos llevado un proceso totalmente transparente y claro de selección de tres pliegos que envió el ejecutivo y que ha sorteado distintos pasos institucionales que están contemplados en la ley y ella a través de un discurso falaz mentiroso quiere instalar que es un proceso amañado y oscuro cuando la realidad es todo lo contrario”.

Por último, aseguró que se trata de "la legisladora más improductiva, que no tiene ningún proyecto que se haya convertido en ley". “Le dije atorranta porque no trabaja, hace 60 meses que es diputada y no saco una ley. Nos critica por el manejo de fondos de los senadores, explicaciones que damos en nuestra rendición que es pública y está en internet. Pregúntenle dónde va la plata que ella recibe", cerró.