Murió Patricia Walsh, impulsora de los juicios por los crímenes de la dictadura

La histórica dirigente de la izquierda tenía 74 años. Fue diputada nacional, legisladora porteña y dos veces candidata presidencial

La exdiputada nacional Patricia Walsh murió este jueves, tras haber sido operada de una afección pulmonar y permanecido internada durante varios días .

La hija del periodista Rodolfo Walsh murió, a los 74 años, en la clínica Suizo Argentina por una complicación devenida en una neumonía, después de la intervención quirúrgica a la que fue sometida días atrás.

Fue una reconocida política y referente de la izquierda, que ocupó bancas tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires .

Impulsó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final , aprobadas en 2003, y fue candidata a la Presidencia de la Nación en dos oportunidades .

Hasta hace algunas semanas, Walsh trabajó fervientemente en la defensa de los derechos humanos y fue querellante en el juicio denominado la “Masacre de la calle Corro”, donde este año tuvo una gran participación debido a que una de las víctimas fue su hermana María Victoria, quien murió el 29 de septiembre de 1976.

En mayo pasado, prestó una declaración testimonial muy relevante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 7 para exigir justicia por los asesinatos de su hermana y otros cuatro militantes perpetrados por última dictadura militar.

En 2025, llevó adelante una presentación judicial conjunta con la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman para exigir la preservación de los archivos históricos de la Armada ante la posibilidad de que sean destruidos.

Reconocimiento y despedida

Tras conocerse la muerte de Walsh, dirigentes y referentes de la izquierda la despidieron y destacaron su trayectoria política, militancia y compromiso con los derechos humanos.

Entre ellos, Bregman la recordó como una de sus grandes referentes y maestras en la lucha política. “No sé por dónde empezar. Son tantas cosas en tan pocos días, con tantas pérdidas”, escribió en sus redes sociales.

Luego agregó: “Patricia, una de mis grandes maestras. Porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende. Y ella me enseñó”.

No sé por dónde empezar. Son tantas cosas en tan pocos días, con tantas pérdidas.

Como escribió tu querida hija: "Qué vida tuviste... Te pasaron todas", Patricia.

Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó… pic.twitter.com/YFvvbkCDSx — Myriam Bregman (@myriambregman) November 5, 2026

Por su parte, el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero también expresó su pesar y destacó el compromiso de Walsh con las causas de los trabajadores y la lucha contra la impunidad de los responsables de los crímenes de la última dictadura militar.

Otro de los que se pronunció fue Juan Carlos Giordano, dirigente de Izquierda Socialista, quien envió sus condolencias a los familiares y compañeros de militancia de Walsh.

En su mensaje también recordó a Elsa Pavón, Abuela y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y destacó la lucha de ambas contra la impunidad.