La Capital | Política | Patricia Walsh

Murió Patricia Walsh, impulsora de los juicios por los crímenes de la dictadura

La histórica dirigente de la izquierda tenía 74 años. Fue diputada nacional, legisladora porteña y dos veces candidata presidencial

5 de noviembre 2026 · 17:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
Patricia Walsh

Foto: NA

Patricia Walsh, junto a la diputada Myriam Bregman.

La exdiputada nacional Patricia Walsh murió este jueves, tras haber sido operada de una afección pulmonar y permanecido internada durante varios días.

La hija del periodista Rodolfo Walsh murió, a los 74 años, en la clínica Suizo Argentina por una complicación devenida en una neumonía, después de la intervención quirúrgica a la que fue sometida días atrás.

Fue una reconocida política y referente de la izquierda, que ocupó bancas tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La militancia de Walsh

Impulsó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, aprobadas en 2003, y fue candidata a la Presidencia de la Nación en dos oportunidades.

Hasta hace algunas semanas, Walsh trabajó fervientemente en la defensa de los derechos humanos y fue querellante en el juicio denominado la “Masacre de la calle Corro”, donde este año tuvo una gran participación debido a que una de las víctimas fue su hermana María Victoria, quien murió el 29 de septiembre de 1976.

En mayo pasado, prestó una declaración testimonial muy relevante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 7 para exigir justicia por los asesinatos de su hermana y otros cuatro militantes perpetrados por última dictadura militar.

En 2025, llevó adelante una presentación judicial conjunta con la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman para exigir la preservación de los archivos históricos de la Armada ante la posibilidad de que sean destruidos.

Reconocimiento y despedida

Tras conocerse la muerte de Walsh, dirigentes y referentes de la izquierda la despidieron y destacaron su trayectoria política, militancia y compromiso con los derechos humanos.

Entre ellos, Bregman la recordó como una de sus grandes referentes y maestras en la lucha política. “No sé por dónde empezar. Son tantas cosas en tan pocos días, con tantas pérdidas”, escribió en sus redes sociales.

Luego agregó: “Patricia, una de mis grandes maestras. Porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende. Y ella me enseñó”.

Por su parte, el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero también expresó su pesar y destacó el compromiso de Walsh con las causas de los trabajadores y la lucha contra la impunidad de los responsables de los crímenes de la última dictadura militar.

Otro de los que se pronunció fue Juan Carlos Giordano, dirigente de Izquierda Socialista, quien envió sus condolencias a los familiares y compañeros de militancia de Walsh.

En su mensaje también recordó a Elsa Pavón, Abuela y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y destacó la lucha de ambas contra la impunidad.

Noticias relacionadas
El médico fue imputado por abuso sexual simple.

Condenaron a un exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada

La Legislatura analiza nuevas reformas de seguridad.

Reforma de seguridad en Santa Fe: el oficialismo destrabó el conflicto interno y busca aprobar las leyes de Pullaro

Pullaro en la Expo Seguridad Rosario, donde criticó a la UNR. Luego, el Gobierno de Santa Fe no asistió a su panel en el Congreso sobre Democracia de esa casa de altos estudios.

El Gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso de la UNR tras la polémica Sain

Radicales y socialistas pulen diferencias sobre el paquete de seguridad que envió a la Legislatura el gobernador Maximiliano Pullaro. 

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Las más leídas

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Lo último

Imputaron a Ladrillo, ex Los Monos, por un ataque con bombas molotov a un complejo de fútbol 5

Imputaron a "Ladrillo", ex Los Monos, por un ataque con bombas molotov a un complejo de fútbol 5

La ilusión argentina viajó a Brasil para apoyar a su piloto emblema: Franco Colapinto

La ilusión argentina viajó a Brasil para apoyar a su piloto emblema: Franco Colapinto

Cómo hacer torta de naranja: receta sencilla y exquisita

Cómo hacer torta de naranja: receta sencilla y exquisita

Imputaron a "Ladrillo", ex Los Monos, por un ataque con bombas molotov a un complejo de fútbol 5

Gonzalo Rodríguez, detenido hace dos semanas en Berazategui, fue acusado de instigar el año pasado un atentado a un complejo deportivo de la zona sur y dos balaceras
Imputaron a Ladrillo, ex Los Monos, por un ataque con bombas molotov a un complejo de fútbol 5
Condenaron a un exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada
Política

Condenaron a un exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario
Policiales

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Reforma de seguridad en Santa Fe: el oficialismo destrabó el conflicto interno y busca aprobar las leyes de Pullaro

Por Facundo Borrego
Política

Reforma de seguridad en Santa Fe: el oficialismo destrabó el conflicto interno y busca aprobar las leyes de Pullaro

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción
Policiales

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Las más leídas
El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Estuvo en Newells y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

Ovación
La Capital viaja con Colapinto a Brasil: las claves de una cobertura profesional
Editorial

La Capital viaja con Colapinto a Brasil: las claves de una cobertura profesional

La Capital viaja con Colapinto a Brasil: las claves de una cobertura profesional

La Capital viaja con Colapinto a Brasil: las claves de una cobertura profesional

Kudelka, en alerta: uno de los pilares de Newells deberá cuidarse de las amarillas

Kudelka, en alerta: uno de los pilares de Newell's deberá cuidarse de las amarillas

Newells mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Newell's mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Policiales
Imputaron a Ladrillo, ex Los Monos, por un ataque con bombas molotov a un complejo de fútbol 5
Policiales

Imputaron a "Ladrillo", ex Los Monos, por un ataque con bombas molotov a un complejo de fútbol 5

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por un valor de 25 millones de pesos

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por un valor de 25 millones de pesos

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Piden 18 años para el custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Piden 18 años para el custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

La Ciudad
Psicopedagogía: cómo abordar los trastornos del desarrollo en el campo de la educación
Salud

Psicopedagogía: cómo abordar los trastornos del desarrollo en el campo de la educación

Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Rescataron a un mono tití de un árbol en Villa Gobernador Gálvez
Información General

Rescataron a un mono tití de un árbol en Villa Gobernador Gálvez

Qué días no atenderán los bancos en Argentina: todo lo que tenés que saber
Economía

Qué días no atenderán los bancos en Argentina: todo lo que tenés que saber

Mejoramiento genético de alfalfa: innovaciones clave para sistemas productivos
Agro

Mejoramiento genético de alfalfa: innovaciones clave para sistemas productivos

El tiempo en Rosario: jueves con mucho sol y 26º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con mucho sol y 26º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha
Política

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte
La Ciudad

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad
Política

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes
Política

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia
Información General

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días
La Región

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe
La región

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados
Policiales

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Cococcioni: El delincuente tiene más herramientas que nosotros
Política

Cococcioni: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso
Política

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Por Facundo Borrego
Política

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería