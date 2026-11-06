El truco para conectarse al wifi sin saber la contraseña En un simple paso, es posible compartir el wifi de un dispositivo a otro aunque no se conozca la contraseña de la red. Cómo se hace 6 de noviembre 2026 · 15:12hs

Es posible conectarse a una red wifi sin saber la contraseña

Para utilizar a pleno todas las funciones de un celular es recomendable conectarse a una red wifi. Sin embargo, por diferentes motivos, muchas veces no se cuenta con la contraseña de la misma y eso dificulta la conectividad. Afortunadamente, existe un pequeño truco que permite conectarse a la red sin conocer la clave y es más fácil de lo que parece.

El truco funciona en dispositivos con el sistema operativo Android 10 o versiones posteriores así como en teléfonos Apple. Utilizarlo no supone ningún riesgo de la privacidad ni obliga a ejecutar modificaciones en el teléfono.

Cómo conectar el celular al wifi sin tener la contraseña Para conectarse a la red wifi sin utilizar la contraseña es preciso que otra persona tenga un dispositivo conectado a la red. Muchas veces, algunos celulares quedan conectados pero la contraseña se olvida por completo. Si este es el caso, se deben seguir los siguientes pasos:

En teléfonos Android: Ingresar a los Ajustes del teléfono.

Dentro de los ajustes, ingresar a la configuración “wifi”.

La persona que ya tiene su teléfono conectado a la red debe acceder a la misma sección (ajustes - wifi) y tocar el nombre de la red.

Al hacerlo, aparecerá una pestaña que dice “Código QR de wifi”. Seleccionarlo.

Cuando aparece el código QR, la persona que desea conectarse debe abrir la cámara de su teléfono y apuntar hacia el código para que el celular lo lea y se conecte. En teléfonos iPhone: Asegurarse que el dispositivo que compartirá los datos esté desbloqueado y efectivamente conectado a la red wifi

Desde el celular sin contraseña, elegir la red wifi a la que se desea conectar (debe ser la misma que el otro celular ya tiene en uso).

En el dispositivo conectado, ingresar a la sección de wifi y clickear la red conectada. Cuando la pantalla muestra la información de la red, seleccionar “Contraseña” para que muestre los datos de la misma. Se puede copiar y pegar en un mensaje o bien leer directamente desde ese celular.