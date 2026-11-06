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El truco para conectarse al wifi sin saber la contraseña

En un simple paso, es posible compartir el wifi de un dispositivo a otro aunque no se conozca la contraseña de la red. Cómo se hace

6 de noviembre 2026 · 15:12hs
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Es posible conectarse a una red wifi sin saber la contraseña

Es posible conectarse a una red wifi sin saber la contraseña

Para utilizar a pleno todas las funciones de un celular es recomendable conectarse a una red wifi. Sin embargo, por diferentes motivos, muchas veces no se cuenta con la contraseña de la misma y eso dificulta la conectividad. Afortunadamente, existe un pequeño truco que permite conectarse a la red sin conocer la clave y es más fácil de lo que parece.

El truco funciona en dispositivos con el sistema operativo Android 10 o versiones posteriores así como en teléfonos Apple. Utilizarlo no supone ningún riesgo de la privacidad ni obliga a ejecutar modificaciones en el teléfono.

>> Leer más: WhatsApp ya permite programar mensajes: cómo se utiliza la nueva función

Cómo conectar el celular al wifi sin tener la contraseña

Para conectarse a la red wifi sin utilizar la contraseña es preciso que otra persona tenga un dispositivo conectado a la red. Muchas veces, algunos celulares quedan conectados pero la contraseña se olvida por completo. Si este es el caso, se deben seguir los siguientes pasos:

En teléfonos Android:

  • Ingresar a los Ajustes del teléfono.
  • Dentro de los ajustes, ingresar a la configuración “wifi”.
  • La persona que ya tiene su teléfono conectado a la red debe acceder a la misma sección (ajustes - wifi) y tocar el nombre de la red.
  • Al hacerlo, aparecerá una pestaña que dice “Código QR de wifi”. Seleccionarlo.
  • Cuando aparece el código QR, la persona que desea conectarse debe abrir la cámara de su teléfono y apuntar hacia el código para que el celular lo lea y se conecte.

En teléfonos iPhone:

  • Asegurarse que el dispositivo que compartirá los datos esté desbloqueado y efectivamente conectado a la red wifi
  • Desde el celular sin contraseña, elegir la red wifi a la que se desea conectar (debe ser la misma que el otro celular ya tiene en uso).
  • En el dispositivo conectado, ingresar a la sección de wifi y clickear la red conectada. Cuando la pantalla muestra la información de la red, seleccionar “Contraseña” para que muestre los datos de la misma. Se puede copiar y pegar en un mensaje o bien leer directamente desde ese celular.

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