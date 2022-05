Se complica el frente judicial para Sain y otros ex funcionarios de Seguridad

El ex jefe de la cartera de Seguridad de la provincia.

La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, dirigida por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez , solicitó para Marcelo Sain , ex ministro de Seguridad provincial e imputado en una investigación sobre presuntas irregularidades en una licitación para adquirir armamento, la prohibición de salir del país y un embargo de 200 mil dólares, entre otras medidas .

Además de Sain, el pedido de los fiscales incluye al ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, al ex encargado de Finanzas de esa cartera Maximiliano Novas y al ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la Policía de Santa Fe Marcelo Correa.