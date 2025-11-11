La Capital | Política | Santilli

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados

El exdiputado nacional del PRO asumió ante el presidente Javier Milei. El nuevo jefe de la cartera política prepara un desembarco en el interior que arrancará en Entre Ríos

11 de noviembre 2025 · 16:25hs
Milei le tomó juramento a Santilli en la Casa Rosada.

Foto: Archivo / La Capital.

Milei le tomó juramento a Santilli en la Casa Rosada.

El ex diputado nacional del PRO Diego Santilli juró este martes como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei. El flamante funcionario ya diseña una gira con gobernadores aliados que iniciará en Entre Ríos.

Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se realizó, pasadas las 15, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. A la hora de tomar juramento, lo hizo por “Dios y por la Patria”.

Participaron del acto familiares, integrantes del gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1988308341500805339&partner=&hide_thread=false

Tras las reuniones que ya mantuvo en la Rosada, Santilli tiene previsto comenzar este miércoles una gira para dialogar con gobernadores aliados, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.

De ese modo, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “diez gobernadores de los 20 que días atrás estuvieron con el presidente” para consensuar las reformas que Milei planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran la laboral, la tributaria y la del Código Penal.

Aún con la agenda a definirse, también tiene intenciones de mostrarse en Tucumán hacia finales de semana para cumplir con su objetivo de concretar más encuentros.

Santilli y los gobernadores

Hasta el momento, Santilli escoltó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en cuatro intercambios. El primero de ellos fue con Ignacio Torres (Chubut) y le sucedieron Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

En el entorno del flamante ministro sostuvieron que, si bien no logró reunirse con su par de Economía, Luis Caputo, para abordar el reclamo por los fondos coparticipables por parte de las provincias, Santilli tiene intenciones de "construir una agenda conjunta" de cara a los nuevos contactos con los jefes distritales.

En los primeros contactos, el tándem del Ejecutivo se mostró receptivo de los planteos que acercan los gobernadores y, a su turno, expuso las voluntades del presidente.

>>Leer más: Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Los planes libertarios para el segundo tramo de la gestión giran en torno a la necesidad de respetar el consenso "sin perder equilibrio fiscal", a la aprobación del presupuesto 2026 y a la aplicación de las reformas laborales, fiscales y penales.

Para todo los planes, el Ejecutivo necesita del respaldo de los mandatarios provinciales y de los legisladores aliados.

Es bajo ese objetivo que Santilli y Adorni diseñan un nuevo encuentro ampliado con el primer mandatario en la Rosada, aún sin fecha.

La nueva foto podrá tener lugar en las próximas semanas, luego de que concluyan con la primera ronda de reuniones bilaterales.

