Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Un tramo del puente Hongqi, de 758 metros, se desplomó en la tarde de este martes. No se reportaron víctimas

Un puente en la provincia china de Sichuan se derrumbó solamente unos meses después de su inauguración, tras señales visibles de inestabilidad geológica en el terreno circundante.

Las autoridades de Maerkang confirmaron que una parte del puente Hongqi, que se extiende a lo largo de 758 metros en una ruta nacional que une el centro de China con el Tíbet, cedió el martes por la tarde.

El repentino colapso del puente generó preocupación sobre los estándares de construcción a largo plazo, particularmente en las provincias del oeste de China, donde los principales proyectos de transporte a menudo atraviesan terrenos inestables

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeatherMonitors/status/1988221737717346770&partner=&hide_thread=false The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025

Aunque todavía no hay evidencia de fallas de construcción en el puente Hongqi, el incidente ocurrió tres meses después de otro fallo de gran repercusión. En agosto, un puente ferroviario en construcción en la provincia de Qinghai se derrumbó durante una operación de tensado de cables, donde murieron al menos a 12 trabajadores y otros cuatro quedaron desaparecidos.

Un video publicado por el Global Times, un medio de comunicación estatal chino, mostró enormes nubes de polvo elevándose del río debajo del puente después del colapso. Funcionarios locales dijeron que el empeoramiento de las condiciones de la montaña provocó deslizamientos de tierra, que a su vez causaron el colapso del puente de acceso y la calzada.

Los primeros indicios de problemas aparecieron el lunes, cuando se detectó una deformación en la ladera del lado derecho del tramo del puente de la autopista en Maerkang. Las autoridades locales iniciaron de inmediato una respuesta de emergencia. A las 23, todos los vehículos varados habían sido evacuados y se colocaron señales de advertencia en el lugar para restringir el acceso no autorizado, según el periódico local Sichuan Daily.

El puente Hongqi se había terminado recientemente, según el material promocional publicado a principios de este año por su contratista, Sichuan Road & Bridge Group.