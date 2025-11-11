La Capital | Economía | BCR

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

Las producciones hortícolas se muestran en ExpHortAr 2025 este miércoles y jueves en Arroyo Seco. La ganadería tiene su cita anual en Rosario. Ciclo de Apyme para pensar la producción

11 de noviembre 2025 · 18:30hs
Se inaugura el nuevo complejo de laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Se inaugura el nuevo complejo de laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El jueves 13 de noviembre se realizará la inauguración oficial del nuevo complejo de laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). BCRLabs es la unidad de servicios de la Bolsa de Comercio de Rosario que da soporte técnico a la Cámara Arbitral de Cereales y a la Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos. Está ubicado en Avenida Jorge Newbery 7643 y se trata de un nuevo espacio que permitirá mejorar la agilidad y eficiencia del servicio de la BCR mediante la incorporación de tecnología, una mayor cercanía con los clientes y mejoras sustanciales en los procesos al contar con un diseño moderno y adecuado a sus funciones. A su vez, permitirá dar respuesta a nuevos servicios que se encontraban limitados por falta de espacio. BCRLabs ofrece análisis y certificaciones de calidad sobre productos de las industrias del agro y alimentos, se destacan los laboratorios de genética molecular, cromatografía e inocuidad alimentaria. Los laboratorios de la Bolsa cuentan con reconocimientos y acreditaciones de ensayos ante los organismos, asociaciones e institutos más reconocidos del país y del mundo en sus especialidades.

ExpoHortAr llega a Arroyo Seco

La horticultura argentina vive un momento de transformación, impulsado por la tecnología, la profesionalización y el trabajo conjunto entre productores e instituciones. En este marco, ExpHortAr 2025 se consolida como la gran vidriera del sector. El cinturón hortícola de Rosario es uno de los polos de mayor dinamismo del país. La exposición se realizará el 12 y 13 de noviembre en Arroyo Seco y convocará a todos los eslabones de la cadena: desde los semilleros y los técnicos hasta los comercializadores, exportadores y consumidores.

horticola5.jpg

La ganadería tiene su cita anual

Bajo el lema “La revancha de la ganadería”, el 4° Congreso Federal Ganadero reunirá a productores, empresarios, técnicos, académicos y funcionarios para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que atraviesa el sector. El encuentro organizado por Rosgan ya se consolidó como un espacio de referencia para analizar el presente y el futuro de la cadena de ganados y carnes en Argentina. Durante el encuentro que se realizará el próximo 13 de noviembre, en la Bolsa de Comercio de Rosario, se debatirá sobre las diferentes temáticas que atraviesan al sector. El evento promete una agenda robusta: análisis de mercados, nuevas tecnologías, sostenibilidad, genética, calidad de carne, y redes de comercialización que van más allá de las fronteras argentinas. Una cita clave para quien quiera estar a la vanguardia del sector. Durante el encuentro se desarrollarán paneles y conferencias en torno a temas clave como: recomposición del stock ganadero, políticas de pasturas y sostenibilidad productiva, sanidad animal con visión de futuro, atracción de inversiones en la cadena cárnica, control industrial y trazabilidad y aplicaciones de la inteligencia artificial en estudios de mercado y promoción de carne vacuna. Más info en www.congresofederalganadero.com.ar.

Pensar la producción

El martes 18 de noviembre, Cristian Desideri, profesor y ex ministro Producción de Santa Fe, dará una charla en el marco de un desayuno de trabajo organizado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). El encuentro se enmarca en el ciclo “Pensar la producción para un país que no tiene políticas de Estado”. Se realizará en Bv Avellaneda 826 (sede Apyme Rosario), de 8.30 a 10.

Congreso de agronegocios

Se viene la XII° Edición del Congreso de Agronegocios organizado por AgroEducación, Canal Rural, CME Group y A8A. El encuentro será el jueves 20 de noviembre, de 8.30 a 12.30. Este año el eje del debate será "Reinventarse para crecer. Cómo optimizar rentabilidad en tiempos de volatilidad, altos stocks mundiales en carry, y bajos precios relativos de los granos". Las principales temáticas del encuentro serán mercado de granos, contexto internacional y local, comercialización inteligente en tiempos de cosecha récord, cómo blindar la rentabilidad, del commodity al valor agregado: integración de negocios para escalar resultados, la geopolítica y su impacto en los mercados granarios y cómo adaptar las empresas del agro a la nueva realidad macro. Más información: www.agroeducacion.com/congreso.

