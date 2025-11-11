Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

El jueves 13 de noviembre se realizará la inauguración oficial del nuevo complejo de laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). BCRLabs es la unidad de servicios de la Bolsa de Comercio de Rosario que da soporte técnico a la Cámara Arbitral de Cereales y a la Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos. Está ubicado en Avenida Jorge Newbery 7643 y se trata de un nuevo espacio que permitirá mejorar la agilidad y eficiencia del servicio de la BCR mediante la incorporación de tecnología, una mayor cercanía con los clientes y mejoras sustanciales en los procesos al contar con un diseño moderno y adecuado a sus funciones. A su vez, permitirá dar respuesta a nuevos servicios que se encontraban limitados por falta de espacio. BCRLabs ofrece análisis y certificaciones de calidad sobre productos de las industrias del agro y alimentos, se destacan los laboratorios de genética molecular, cromatografía e inocuidad alimentaria. Los laboratorios de la Bolsa cuentan con reconocimientos y acreditaciones de ensayos ante los organismos, asociaciones e institutos más reconocidos del país y del mundo en sus especialidades.