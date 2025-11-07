La Capital | Política | Santilli

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Tras la dimisión, el dirigente del PRO ya se reúne con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca)

7 de noviembre 2025 · 16:41hs
Diego Santilli es parte de los cambios en el gabinete puestos en marcha por el presidente.

El dirigente del PRO Diego Santilli presentó este viernes su renuncia como diputado nacional, por lo que quedó en condiciones de jurar al frente del Ministerio del Interior. Tras formalizar su salida del Congreso, se abocó de lleno a su agenda en la cartera política.

Luego de una reunión previa junto a Eduardo y Martín Menem, funcionario nacional y titular de la Cámara baja, respectivamente, Santilli se dirigió a su nuevo despacho para iniciar la ronda de diálogo con los gobernadores.

Nuevo rol de Santilli

Desde las 15, escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Santilli recibe al mandatario provincial de Chubut, Ignacio Torres, y posteriormente se reunirá con el catamarqueño Raúl Jalil.

Santilli tenía mandato vigente como diputado del PRO hasta el 10 de diciembre próximo y había obtenido la reelección de su banca en los comicios de 26 de octubre pasado, en los que se presentó en el primer lugar de la lista de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido amarillo.

El domingo, en tanto, el gobierno anunció que Santilli había sido designado ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, como parte de los cambios en el gabinete puestos en marcha por el presidente Javier Milei tras la victoria en los comicios.

