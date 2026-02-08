La Capital | Política | Pullaro

Pullaro declaró a Milei Huésped de Honor de Santa Fe en el acto por el Combate de San Lorenzo

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto. Hacía 26 años que no venía un presidente para esta fecha

8 de febrero 2026 · 13:05hs
Javier Milei y Pullaro se volvieron a ver en San Lorenzo

Javier Milei y Pullaro se volvieron a ver en San Lorenzo

En el marco del acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este sábado el decreto que declara Huésped de Honor de la provincia al presidente de la Nación, Javier Milei. La medida se formalizó durante la ceremonia oficial realizada en la ciudad de San Lorenzo, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El Decreto N.º 0138/2026 fue rubricado por Pullaro en una jornada que conmemoró la gesta ocurrida el 3 de febrero de 1813, considerada un hito fundacional de la historia militar argentina.

El acto fue encabezado por el gobernador santafesino, el presidente Milei y el intendente local, Leonardo Raimundo, y contó con la participación de integrantes de los gabinetes nacional, provincial y municipal.

"Siempre es un honor estar aquí"

Durante su discurso, Pullaro subrayó el valor histórico del Combate de San Lorenzo y lo vinculó con los desafíos actuales que enfrenta la provincia.

>> Leer más: Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

“Siempre es un honor estar aquí, rindiendo homenaje a San Martín y a sus valientes granaderos, que se plantaron a los españoles en esta misma tierra”, expresó el mandatario provincial.

En ese marco, sostuvo que el legado de la gesta sanmartiniana debe servir como inspiración para las políticas contemporáneas:

“Nos tiene que inspirar su coraje para dar las peleas que tenemos que dar en este momento, que no es con armas o contra el enemigo exterior, sino contra el delito organizado y por los valores que los santafesinos defendemos, como la educación y la producción como herramienta para generar trabajo”, afirmó.

El Combate de San Lorenzo

El Combate de San Lorenzo fue la única acción militar librada por el general José de San Martín en territorio argentino y constituyó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su conmemoración es, año tras año, uno de los actos patrios más relevantes del calendario nacional.

La ceremonia incluyó un despliegue de aproximadamente 40 granaderos a caballo que recrearon la histórica carga de caballería en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos en 1813. Además, se realizó un desfile cívico-militar con la participación de fuerzas armadas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades de la ciudad de San Lorenzo, ante una concurrencia multitudinaria.

Como parte de las actividades oficiales, el Gobierno Nacional dispuso el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, una pieza emblemática del patrimonio histórico argentino.

Noticias relacionadas
Pullaro se refirió a los dichos polémicos del ministro de Economía.

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

El gobernador Maximiliano Pullaro en sala de jugadores con el resto de la comitiva. 

Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la entrega de camionetas para las fuerzas federales. 

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera

El Congreso empezará a debatir la ley penal juvenil.

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Lo último

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

Liga Femenina de Básquet: Náutico consiguió su segundo triunfo del año ante un candidato

Liga Femenina de Básquet: Náutico consiguió su segundo triunfo del año ante un candidato

Pullaro declaró a Milei Huésped de Honor de Santa Fe en el acto por el Combate de San Lorenzo

Pullaro declaró a Milei Huésped de Honor de Santa Fe en el acto por el Combate de San Lorenzo

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

En 2025 las consultas crecieron un 27% en el país, según datos de Sedronar. Desde hace dos años que la tendencia se mantiene en alza. Qué pasa en Santa Fe

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141
Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Por Tomás Barrandeguy
salud

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

Por Silvia Carafa
La Ciudad

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes
La Ciudad

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Ovación
Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

El uno x uno de Newells ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

La nueva derrota de Newells: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Policiales
Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

La Ciudad
Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Indec en tensión: los números de la discordia

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec
Economía

Indec en tensión: los números de la discordia

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy
La Ciudad

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas
Policiales

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo
La ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina