Pullaro declaró a Milei Huésped de Honor de Santa Fe en el acto por el Combate de San Lorenzo

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto. Hacía 26 años que no venía un presidente para esta fecha

En el marco del acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo , el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , firmó este sábado el decreto que declara Huésped de Honor de la provincia al presidente de la Nación, Javier Milei . La medida se formalizó durante la ceremonia oficial realizada en la ciudad de San Lorenzo, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El Decreto N.º 0138/2026 fue rubricado por Pullaro en una jornada que conmemoró la gesta ocurrida el 3 de febrero de 1813, considerada un hito fundacional de la historia militar argentina.

El acto fue encabezado por el gobernador santafesino, el presidente Milei y el intendente local, Leonardo Raimundo , y contó con la participación de integrantes de los gabinetes nacional, provincial y municipal.

Durante su discurso, Pullaro subrayó el valor histórico del Combate de San Lorenzo y lo vinculó con los desafíos actuales que enfrenta la provincia.

“Siempre es un honor estar aquí, rindiendo homenaje a San Martín y a sus valientes granaderos, que se plantaron a los españoles en esta misma tierra”, expresó el mandatario provincial.

En ese marco, sostuvo que el legado de la gesta sanmartiniana debe servir como inspiración para las políticas contemporáneas:

“Nos tiene que inspirar su coraje para dar las peleas que tenemos que dar en este momento, que no es con armas o contra el enemigo exterior, sino contra el delito organizado y por los valores que los santafesinos defendemos, como la educación y la producción como herramienta para generar trabajo”, afirmó.

El Combate de San Lorenzo

El Combate de San Lorenzo fue la única acción militar librada por el general José de San Martín en territorio argentino y constituyó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su conmemoración es, año tras año, uno de los actos patrios más relevantes del calendario nacional.

La ceremonia incluyó un despliegue de aproximadamente 40 granaderos a caballo que recrearon la histórica carga de caballería en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos en 1813. Además, se realizó un desfile cívico-militar con la participación de fuerzas armadas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades de la ciudad de San Lorenzo, ante una concurrencia multitudinaria.

Como parte de las actividades oficiales, el Gobierno Nacional dispuso el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, una pieza emblemática del patrimonio histórico argentino.