Reforma laboral: los bancos ganaron la pelea y no se permitirá cobrar sueldos en billeteras virtuales

En el proyecto que ingresó al Congreso, se eliminó el artículo que habilitaba el cobro de salarios a través de billeteras virtuales

11 de febrero 2026 · 17:22hs
Finalmente, los bancos le ganaron la pulseada a las fintech en la ley de reforma laboral que se está tratando en estos momentos en el Senado de la Nación. Es que en el proyecto que ingresó al Congreso quedó afuera el artículo que habilitaba a los trabajadores a cobrar sus salarios en billeteras virtuales, y no solo a través de cuentas sueldo en el sistema bancario tradicional, como sucede actualmente.

Se trata del artículo 35, que reemplazaba al artículo 124 de la ley vigente. El texto autorizaba el pago de remuneraciones en cuentas virtuales (CVU), lo que podría haber terminado con la exclusividad de las cuentas bancarias (CBU). Esto le hubiera abierto el juego a las 200 billeteras virtuales que están habilitadas por el Banco Central.

No obstante, el artículo quedó eliminado y significó una gran perdida para las fintech: hay 10 millones de trabajadores con cuentas sueldo en Argentina, que podrían decidir cobrar su salario en grandes billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Personal Pay, entre otras.

Desde el conglomerado de entidades bancarias señalaron que habilitar el pago de sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, Personal Pay o Naranja X, entre otras “expone” a los trabajadores y jubilados “al riesgo de perder sus haberes”, en casos de que la billetera en la que cobren tenga “dificultades o desmanejos económicos”.

El rechazo de los bancos

Cuando se conoció el primer borrador de la ley de reforma laboral del gobierno, los bancos salieron a rechazar de plano la posibilidad de que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, como propone la reforma laboral.

Señalaron que el sistema de pagos de salarios y jubilaciones en entidades con autorización y supervisión bancaria ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que ha tenido nuestro país.

Las entidades ADEBA, ABA y ABAPPRA recordaron que el el sistema financiero “demostró su fortaleza aún durante las crisis que ha debido enfrentar nuestro país las ultimas tres décadas”.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, señalaron la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA) en un comunicado.

“En línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal”, indicaron.

Y advirtieron que “no se observan beneficios -pero sí costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.

“Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, alertaron.

El negocio que perdieron las billeteras virtuales

En Argentina, existen 10 millones de cuentas sueldo activas. Lo que significa que ese gran número de trabajadores que perciben sus remuneraciones exclusivamente a través del mundo bancario. De haber pasado la ley con el artículo 35 -el de las fintech-, las entidades agrupadas en ABAPPRA perderían esa exclusividad.

Si el proyecto obtiene luz verde en el Congreso, estos 10 millones de trabajadores podrían haber elegido cobrar su salario mediante billeteras virtuales. Otro contrapunto que señalaron las entidades bancarias sobre esta decisión es que cuando los salarios ingresan primero a fintechs como Mercado Pago o Naranja X, los fondos se terminan concentrando en Fondos Comunes de Inversión (FCI), que después regresan al sistema financiero como depósitos institucionales, lo que imposibilita que se utilicen para préstamos a largo plazo.

Un punto interesante es que Mercado Pago ya incursionó en un mercado parecido al de cobro de sueldos: el pago de planes sociales. En ese sentido, es a través de la fintech de Marcos Galperín que 1.300.000 de beneficiarios perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

