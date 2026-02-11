La Capital | Política | LLA

LLA conseguía la mayoría para lograr la media sanción de la reforma laboral

Tras una jornada de frenéticas negociaciones, el Senado se aprestaba a aprobar el proyecto con modificaciones para enviarlo a Diputados

11 de febrero 2026 · 23:58hs
Tras una jornada de frenéticas negociaciones, el gobierno nacional realizó este miércoles distintas concesiones para darle forma a la letra del proyecto de reforma laboral, que el Senado se aprestaba a votar ya en la madrugada del jueves y muy posiblemente otorgarle media sanción .

Con la ayuda de aliados, La Libertad Avanza (LLA) se encaminaba de esta manera a una importante victoria legislativa para enviar el proyecto de reforma laboral a Diputados para su tratamiento.

En la Cámara alta estimaban que la votación en general se realizaría después de la medianoche y la aprobación definitiva con las modificaciones para entrada la madrugada.

El debate parlamentario mostró a una mayoría consolidada en favor de la llamada modernización laboral, y una minoría —integrada sobre todo por el kirchnerismo— en contra.

Negociaciones cruzadas

La sesión avanzó en medio de negociaciones cruzadas entre el gobierno, opositores, sindicatos y empresarios. Todos pulseaban para modificar un artículo en función de sus intereses.

Antes de bajar al recinto, el oficialismo consiguió los votos tras una modificación clave. Eliminó el artículo que reducía el impuesto a las ganancias del 35% al 31%, un reclamo de los gobernadores por el impacto en las arcas provinciales.

El debate se extendió porque se anotaron a la lista de oradores 43 senadores. Entre ellos, 19 de los 21 legisladores kirchneristas.

Durante toda la jornada se desarrollaron intensas negociaciones que tuvieron como protagonistas a Patricia Bullrich (jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado) y el ministro del Interior, Diego Santilli.

“Ya tengo los votos”, dijo Bullrich a la mañana, al momento de ingresar al Congreso.

LLA logró el quorum junto a Pro, UCR y aliados provinciales. Reunieron 38 legisladores sentados. Ningún senador del PJ convalidó el inicio de la sesión. Tampoco lo hicieron los dos santacruceños de Movere, José Carambia y Natalia Gadano.

Dos para el tango

“El tango se baila de a dos. Y esta ley de modernización laboral es fruto de acuerdos para hacer a la Argentina grande otra vez. Es la primera reforma en más de 50 años”, escribió Bullrich en la red social X (ex-Twitter) al ratificar el entendimiento alcanzado. Durante la sesión, y como miembro informante del proyecto, la senadora calificó la reforma de “trascendental”.

Mariano Recalde, del PJ, fue la voz del rechazo en la oposición. Durante su discurso, el senador porteño se dirigió directamente a Bullrich para desmentirla. “No es la primera reforma laboral de la democracia, senadora. Tuvimos reforma laboral en la ley Bases, con De La Rúa cuando usted era ministra de Trabajo, y con Menem. En ninguno de esos casos se creó trabajo, sino mire las estadísticas. Dan cuenta de que en esos períodos de flexibilización laboral, lejos de crear empleo, las empresas despedían y cerraban”.

Para conseguir los votos, el oficialismo reformuló el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones y cedió ante los gremios en aspectos centrales de su financiamiento. También introdujo ajustes en licencias por enfermedad, medios de pago salariales, Justicia laboral, financiamiento del Incaa y derogación de estatutos.

Luego de la media sanción del Senado vendrá el debate en la Cámara de Diputados. LLA confía en conseguir los votos para darle sanción definitiva antes del 1º de marzo, el día en que comienza el período de sesiones ordinarias.

