La Capital | Política | reforma laboral

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

El Senado dio media sanción a la ley que busca modernizar las condiciones laborales y es relevante para el plan del oficialismo. Los santafesinos, sin novedades

12 de febrero 2026 · 08:54hs
El Senado le dio media sanción a la reforma laboral

Archivo / La Capital.

El Senado le dio media sanción a la reforma laboral

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El resultado fue 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios requeridos y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes de marzo.

El oficialismo logró encolumnar a su tropa de La Libertad Avanza y coordinó una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Los senadores por Santa Fe

Los santafesinos Eduardo Galaretto (UCR) y Carolina Losada (UCR) votaron a favor de la reforma laboral, mientras que Marcelo Lewandowski (UP) rechazó el proyecto, como todo el peronismo.

Losada defendió desde un primer momento la nueva ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. En su discurso se dedicó a criticar a oradores anteriores que se mostraron en contra de la reforma. "Qué difícil. Todo el día escuchado decir tantas pavadas. No se aprendieron la ley antes de venir. Dicen que aprobar esta ley es legalizar la esclavitud. Dios mío. Es frase de remera", dijo.

Sin embargo, inmediatamente después, cometió en un fallido que no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes sociales. "No hay nada más esclavo que trabajar en blanco", apuntó.

Foto - Lewandowski Reforma Laboral
Lewandowski votó en contra de la reforma laboral

Lewandowski votó en contra de la reforma laboral

Por su parte, el senador peronista cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral y sostuvo que se trata de una ley orientada a beneficiar a las grandes empresas en detrimento de derechos de los trabajadores. "No hay ningún artículo de esta Ley que beneficie a los trabajadores dado que el trabajo es una mercancía para esta ley, y para nosotros el trabajo es un ordenador social".

"Nosotros queremos una Ley que permita a los que están afuera (del sistema registrado) ingresar, no a los que están adentro salir. Y esta ley, precisamente, hace eso: busca sacar a los que están adentro del sistema y precarizarlos, y no le otorga más derechos a los no registrados”, añadió.

Noticias relacionadas
lla conseguia la mayoria para lograr la media sancion de la reforma laboral

LLA conseguía la mayoría para lograr la media sanción de la reforma laboral

La policía detuvo al menos a once personas. Foto Jaime Olivos. 

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

La CGT Rosario se refirió al inicio de un plan de lucha que puede desembocar en un paro general.

La CGT Rosario mostró su fuerza en la calle contra de la reforma laboral

La policía detuvo al menos a once personas. Foto Jaime Olivos. 

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Ver comentarios

Las más leídas

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Lo último

El fin de Los Palmeras: Marcos Camino anunció su retiro y ya no queda ninguno de sus fundadores

El fin de Los Palmeras: Marcos Camino anunció su retiro y ya no queda ninguno de sus fundadores

Quini con pozo vacante histórico: la millonaria suma que se pone en juego este domingo

Quini con pozo vacante histórico: la millonaria suma que se pone en juego este domingo

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral: "Histórico. VLLC"

El presidente se expresó esta mañana a través de su cuenta en la red social X. El proyecto ahora debe ser analizado por Diputados

Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral: Histórico. VLLC
Reforma laboral: el gobierno nacional logró media sanción en el Senado
POLITICA

Reforma laboral: el gobierno nacional logró media sanción en el Senado

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían antes del fin de semana

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían antes del fin de semana

Ovación
Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Por Leandro Garbossa
Ovación

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Policiales
Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos
Policiales

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La Ciudad
Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33
La Ciudad

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural