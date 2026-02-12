Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

El Senado dio media sanción a la ley que busca modernizar las condiciones laborales y es relevante para el plan del oficialismo. Los santafesinos, sin novedades

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei . El resultado fue 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios requeridos y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes de marzo.

El oficialismo logró encolumnar a su tropa de La Libertad Avanza y coordinó una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Los santafesinos Eduardo Galaretto (UCR) y Carolina Losada (UCR) votaron a favor de la reforma laboral, mientras que Marcelo Lewandowski (UP) rechazó el proyecto, como todo el peronismo.

Losada defendió desde un primer momento la nueva ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. En su discurso se dedicó a criticar a oradores anteriores que se mostraron en contra de la reforma. "Qué difícil. Todo el día escuchado decir tantas pavadas. No se aprendieron la ley antes de venir. Dicen que aprobar esta ley es legalizar la esclavitud. Dios mío. Es frase de remera", dijo.

Sin embargo, inmediatamente después, cometió en un fallido que no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes sociales. "No hay nada más esclavo que trabajar en blanco", apuntó.

Foto - Lewandowski Reforma Laboral Lewandowski votó en contra de la reforma laboral

Por su parte, el senador peronista cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral y sostuvo que se trata de una ley orientada a beneficiar a las grandes empresas en detrimento de derechos de los trabajadores. "No hay ningún artículo de esta Ley que beneficie a los trabajadores dado que el trabajo es una mercancía para esta ley, y para nosotros el trabajo es un ordenador social".

"Nosotros queremos una Ley que permita a los que están afuera (del sistema registrado) ingresar, no a los que están adentro salir. Y esta ley, precisamente, hace eso: busca sacar a los que están adentro del sistema y precarizarlos, y no le otorga más derechos a los no registrados”, añadió.