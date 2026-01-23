La Capital | Política | Raúl Guglielminetti

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

El genocida, que murió este miércoles, había vuelto a cobrar protagonismo el 11 de julio de 2024 a raíz de la polémica presencia de legisladores de LLA en el penal de Ezeiza

23 de enero 2026 · 06:10hs
Raúl Guglielminetti murió este miércoles a los 84 años.

Foto: Archivo / La Capital.

Raúl Guglielminetti murió este miércoles a los 84 años.

La figura del multicondenado Raúl Guglielminetti, quien murió este miércoles a los 84 años, había vuelto a cobrar relieve el 11 de julio de 2024 ya que fue uno de los anfitriones en el penal de Ezeiza de la polémica visita de seis diputados nacionales libertarios a represores detenidos por delitos de lesa humanidad.

Guglielminetti era, junto a Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Carlos Guillermo Suárez Mason y Antonio Pernías, algunos de los militares que fueron visitados por los legisladores de La Libertad Avanza (LLA).

La actividad, que consistió en entregarles a los genocidas un borrador del proyecto elaborado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado y activista de ultraderecha, para liberar o morigerar las condiciones de detención con el beneficio de la prisión domiciliaria, había sido gestada bastante tiempo atrás y fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit.

Los diputados en cuestión, además de Benedit, fueron Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Álida Ferreyra, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci (legisladora por Santa Fe).

image
La polémica visita de seis diputados nacionales libertarios a represores detenidos por delitos de lesa humanidad.

La polémica visita de seis diputados nacionales libertarios a represores detenidos por delitos de lesa humanidad.

Esta última, al enterarse en medio del viaje a Ezeiza que el motivo de la visita era solidarizarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad, decidió bajarse de la combi y no entrar al penal.

El perfil de Raúl Guglielminetti

Guglielminetti, conocido como "El Mayor Guastavino" o "El Ronco", murió a los 84 años sin arrepentirse ni romper el pacto de silencio sobre el destino de sus víctimas.

El exagente de Inteligencia murió en su casa de Mercedes, donde cumplía arresto domiciliario desde septiembre pasado debido a un grave deterioro en su salud.

Guglielminetti inició su carrera en la inteligencia militar en 1970 y operó como agente civil (PCI) del Batallón 601. Su prontuario criminal atravesó diversos centros clandestinos y etapas represivas.

>>Leer más: Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

En 1987, ante la Cámara Federal, confesó con soberbia: "Fui preparado como agente de inteligencia para obrar, en el noventa por ciento de los casos, al margen de la ley".

Tras años prófugo, fue detenido en 2006 en su campo de Mercedes. Acumuló condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en múltiples causas, pero murió en su cama, amparado por una prisión domiciliaria otorgada tras sufrir un hematoma subdural en la cárcel.

