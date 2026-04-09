Quién es la escribana de Manuel Adorni: perfil de Adriana Nechevenko, mencionada en el escándalo

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete suma pruebas y ubica a la escribana bajo la lupa

La escribana de Manuel Adorni se presentó ante la Justicia por segundo día consecutivo

La Justicia federal avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni , tras una denuncia que detectó inconsistencias en sus declaraciones juradas. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, se centra en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas en los últimos años.

La causa se originó por una presentación de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un crecimiento patrimonial del 500% en un período fiscal y posibles omisiones en la información declarada . A partir de ese planteo, la fiscalía impulsó medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

El eje del expediente apunta a determinar si existieron irregularidades en la compra de propiedades y en su posterior declaración. En ese marco, el fiscal solicitó documentación clave: libros de actas de la escribanía interviniente, detalles de las escrituras, contratos de mutuo e información sobre hipotecas privadas.

La investigación también detectó una hipoteca previa por 100.000 dólares vinculada a una vivienda en Parque Chacabuco, con prestamistas relacionadas con la Policía Federal, que deberán declarar en los próximos días.

Qué se sabe de las propiedades de Adorni

Uno de los puntos centrales es la compra de un departamento en Caballito, donde reside el funcionario. Según consta en la causa, la operación se cerró por 230.000 dólares, con un anticipo de 30.000 y un saldo de 200.000 financiado mediante una hipoteca privada sin interés.

Las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, aceptaron cobrar el monto restante recién en noviembre de 2026. Ambas fueron citadas a declarar como testigos.

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En paralelo, la Justicia analiza la adquisición de una vivienda en un country en Exaltación de la Cruz, escriturada a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

También declaró el exfutbolista Hugo Morales, quien vendió previamente el departamento involucrado. El testigo aseguró que buscaba 250.000 dólares, pero finalmente aceptó 200.000 debido al estado de la propiedad y a la falta de ofertas.

El rol de la escribana Adriana Nechevenko

La escribana Adriana Nechevenko se convirtió en la figura central del expediente tras presentarse durante dos días consecutivos en Comodoro Py. Declaró como testigo ante el fiscal Pollicita y luego amplió su exposición con nueva documentación durante este miércoles y jueves.

Durante su testimonio, explicó que las operaciones se realizaron mediante mecanismos habituales y sostuvo que "no advirtió ninguna irregularidad" en los procesos de escrituración.

En relación al esquema de financiamiento, detalló que el departamento de Caballito se adquirió con un anticipo y un crédito entre privados. Sobre ese punto, remarcó que se trata de un "método habitual".

Sin embargo, al ser consultada por el origen de los fondos, fue contundente: "es algo que debe explicar Adorni". Otro de los aspectos que generó dudas en la fiscalía es que la escribana no pudo precisar cuánto cobró de honorarios por su intervención en las operaciones.

Además, registros oficiales indican que Nechevenko visitó a Adorni al menos siete veces en la Casa Rosada entre julio de 2024 y septiembre de 2025, en paralelo con las operaciones bajo investigación, aunque prefirió no brindar información al respecto.