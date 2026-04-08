La Capital | Política | Manuel Adorni

La Cámara de Diputados rechazó interpelar a Manuel Adorni

La iniciativa que impulsó Unión por la Patria ganó la votación (124 a 118), pero necesitaba mayoría especial

8 de abril 2026 · 18:14hs
El oficialismo y aliados evitaron que Adorni vaya al Congreso a dar explicaciones.

Foto: Archivo / La Capital.

El oficialismo y aliados evitaron que Adorni vaya al Congreso a dar explicaciones.

A través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos suficiente en el recinto.

Si bien la iniciativa recibió más votos positivos que negativos (124 a 118), la oposición necesitaba las tres cuartas partes de los votos de los diputados presentes para incluirla en el temario de la sesión.

La alternativa que barajó la oposición era la de pedir el emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los expedientes vinculados a Adorni a la brevedad, pero como esos proyectos no estaban en el temario, tampoco era una opción viable.

Citar a Adorni

Al presentar la moción, Penacca señaló que el objetivo era “citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a esta cámara para que de las explicaciones que debería haber dado al momento en que se hizo de público conocimiento ese famoso viaje para deslomarse trabajando en Nueva York con su esposa a quien como extrañaba mucho le pidió que la acompañara”.

La legisladora de La Cámpora reconoció que el gobierno había dejado trascender una visita del ministro coordinador al Congreso para el próximo 29 de abril, pero aclaró que esa actividad prevista en el artículo 101 de la Constitución tiene tiene como propósito hacer un informe sobre el estado de la Nación y la marcha de la gestión, y no con las causas de corrupción que involucran personalmente al funcionario.

“Entendemos que hay una irregularidad que es clara, hay una presunta malversación de caudales públicos y obviamente un incumplimiento de deberes de funcionario publico. No lo dice el bloque de Unión por la Patria; hay una investigación ordenada por el fiscal Pollicita que está iniciada", indicó.

Penacca aseguró asimismo que Adorni “no para de mandarse macanas”, como las declaraciones “en las que mintió sobre quienes habían pagado su viaje familiar a Punta del Este”.

“Es un viaje de descanso familiar que está muy bien, nosotros somos peronistas, creemos en el derecho a las vacaciones y al descanso, pero no con la plata de todos los argentinos y de todas las argentinas. Dijo que lo pagó su amigo, Marcelo Grandío, quien seguramente algún favor le debe porque sabemos que es dueño de una productora que tiene más de un programa en la TV Pública”, planteó.

La diputada opositora también hizo hincapié “en el misterio de la calle Miró”, el departamento de lujo que Adorni compró en el barrio de Caballito por una suma declarada de 230 mil dólares, a partir de un préstamo de 200.000 dólares de las dos jubiladas que según la escritura fueron quienes le vendieron el inmueble.

“Una de ellas dijo no conocerlo a Adorni pero parece que es muy solidaria e igual le prestó 200 mil dólares. Ni que hablar de la propiedad en el Indio Cuá Country Club”, protestó Penacca.

Según la diputada kirchnerista, el comportamiento de Adorni “es un papelón, una vergüenza” porque “no puede explicar nada de todas estas propiedades, de todos estos viajes”.

“Lo peor es que el Gobierno de La Libertad Avanza tiene que esconder al ex vocero y todos los funcionarios del gobierno se transformaron en voceros de Adorni para intentar explicar lo inexplicable. No hay manera. Esto es un claro acto de corrupción y ustedes que se la pasan pidiéndole a la sociedad que haga esfuerzos en vano y que no para de ajustar parece que se la están gastando toda y dándose la buena vida”, arremetió.

>> Leer más: La escribana declaró que Adorni les compró el departamento a las jubiladas en 12 cuotas sin intereses

"Se fue a deslomarse"

“La comitiva que fue a deslomarse a Estados Unidos no fue a un hotel de tres estrellas, fue al mejor hotel de Nueva York. ¡Una vergüenza!, mientras la gente espera horas y horas para tomarse un bondi porque no son capaces de tener una política para subsidiar la nafta mientras el presidente anda arengando la guerra contra Irán”, siguió.

Penacca insistió en que “es un papelón” y reclamó tratar el expediente para “obligar” a Adorni a que de las explicaciones.

“Y nos vamos a reservar el derecho de llevar adelante una moción de censura que es lo mínimo que se merece un caradura de esta naturaleza. Fin”, concluyó, parafraseando el clásico remate del jefe de Gabinete en cada uno de sus tuits.

Más tarde, el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, intentó que la presidencia de la cámara cediera para permitir la votación de la moción de emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de poner en consideración los proyectos vinculados a Adorni.

“No le pedimos que tomen posición. Ya sabemos que lo quieren defender y que lo van a proteger a Adorni”, aclaró el radical bonaerense.

Juliano dijo que más allá de las excusas que ponga el oficialismo para defender al funcionario, “el 90% de los argentinos no se come el caramelito de ver a un jefe de Gabinete haciendo malabares en el aire mientras intenta explicar cuáles son sus propeidades y cómo las adquirió”.

“Lo que buscamos con esta moción de emplazamiento directamente es que el Congreso no se vuelva cómplice. El gobierno no puede encontrar una explicación porque no la hay. Lo que decimos es que el Congreso no puede ser cómplice de esto, a no ser que no podamos tratar estos temas porque algunos quieren privatizar el Banco Nación y fueron corriendo a sacar un crédito en el Banco Nación a tasas bajas. Y eran los mismos que el año pasado se persignaban por la ley de Ficha limpia”, cuestionó.

Noticias relacionadas
La exvicegobernadora Gisela Scaglia, actualmente diputada nacional, anticipó que votará a favor de la reforma de la ley de glaciares.

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

Gonzalo Estévez festeja la reelección de Pablo Scarabino en Rosario Central. Año 2006

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Adriana Nechevenko de Schuster se presentó en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

La escribana declaró que Adorni les compró el departamento a las jubiladas en 12 cuotas sin intereses

El juez Gastón Salmain enfrenta un proceso imputado por de delitos de corrupción

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Lo último

La Asociación Rosarina de Fútbol entregó $70 millones en concepto de balones al torneo Solidario

La Asociación Rosarina de Fútbol entregó $70 millones en concepto de balones al torneo Solidario

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe respalda el proyecto que impulsa el gobierno nacional. Los diputados que conforman el bloque de Provincias Unidas tienen diferentes posturas
Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Ovación
Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando
OVACIÓN

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

En Newells, en medio de la necesidad, Glavinovich empezó a tener minutos de rodaje

En Newell's, en medio de la necesidad, Glavinovich empezó a tener minutos de rodaje

Di María, el titiritero que ya ganó todo pero cierra los ojos en busca de su mayor sueño

Di María, el titiritero que ya ganó todo pero cierra los ojos en busca de su mayor sueño

Policiales
Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

La Ciudad
Rosario lanza recorridos ambientales en espacios verdes con foco en biodiversidad urbana
La Ciudad

Rosario lanza recorridos ambientales en espacios verdes con foco en biodiversidad urbana

Denuncian al fiscal Caterina por ofrecer beneficios irregulares a un imputado a cambio de declarar contra un senador

Denuncian al fiscal Caterina por ofrecer beneficios irregulares a un imputado a cambio de declarar contra un senador

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz
El Mundo

Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria
La Ciudad

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder
Información General

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas
La Ciudad

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newells
Ovación

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newells y Fernando Echenique para Central
Ovación

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC
La Ciudad

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos
Politica

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso
POLICIALES

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 
Policiales

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente
La Ciudad

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite
Política

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
Policiales

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones
Política

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones