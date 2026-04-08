La Cámara de Diputados rechazó interpelar a Manuel Adorni

A través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos suficiente en el recinto.

Si bien la iniciativa recibió más votos positivos que negativos (124 a 118), la oposición necesitaba las tres cuartas partes de los votos de los diputados presentes para incluirla en el temario de la sesión.

La alternativa que barajó la oposición era la de pedir el emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los expedientes vinculados a Adorni a la brevedad, pero como esos proyectos no estaban en el temario, tampoco era una opción viable.

Al presentar la moción, Penacca señaló que el objetivo era “citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a esta cámara para que de las explicaciones que debería haber dado al momento en que se hizo de público conocimiento ese famoso viaje para deslomarse trabajando en Nueva York con su esposa a quien como extrañaba mucho le pidió que la acompañara”.

La legisladora de La Cámpora reconoció que el gobierno había dejado trascender una visita del ministro coordinador al Congreso para el próximo 29 de abril, pero aclaró que esa actividad prevista en el artículo 101 de la Constitución tiene tiene como propósito hacer un informe sobre el estado de la Nación y la marcha de la gestión, y no con las causas de corrupción que involucran personalmente al funcionario.

“Entendemos que hay una irregularidad que es clara, hay una presunta malversación de caudales públicos y obviamente un incumplimiento de deberes de funcionario publico. No lo dice el bloque de Unión por la Patria; hay una investigación ordenada por el fiscal Pollicita que está iniciada", indicó.

Penacca aseguró asimismo que Adorni “no para de mandarse macanas”, como las declaraciones “en las que mintió sobre quienes habían pagado su viaje familiar a Punta del Este”.

“Es un viaje de descanso familiar que está muy bien, nosotros somos peronistas, creemos en el derecho a las vacaciones y al descanso, pero no con la plata de todos los argentinos y de todas las argentinas. Dijo que lo pagó su amigo, Marcelo Grandío, quien seguramente algún favor le debe porque sabemos que es dueño de una productora que tiene más de un programa en la TV Pública”, planteó.

La diputada opositora también hizo hincapié “en el misterio de la calle Miró”, el departamento de lujo que Adorni compró en el barrio de Caballito por una suma declarada de 230 mil dólares, a partir de un préstamo de 200.000 dólares de las dos jubiladas que según la escritura fueron quienes le vendieron el inmueble.

“Una de ellas dijo no conocerlo a Adorni pero parece que es muy solidaria e igual le prestó 200 mil dólares. Ni que hablar de la propiedad en el Indio Cuá Country Club”, protestó Penacca.

Según la diputada kirchnerista, el comportamiento de Adorni “es un papelón, una vergüenza” porque “no puede explicar nada de todas estas propiedades, de todos estos viajes”.

“Lo peor es que el Gobierno de La Libertad Avanza tiene que esconder al ex vocero y todos los funcionarios del gobierno se transformaron en voceros de Adorni para intentar explicar lo inexplicable. No hay manera. Esto es un claro acto de corrupción y ustedes que se la pasan pidiéndole a la sociedad que haga esfuerzos en vano y que no para de ajustar parece que se la están gastando toda y dándose la buena vida”, arremetió.

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"Se fue a deslomarse"

“La comitiva que fue a deslomarse a Estados Unidos no fue a un hotel de tres estrellas, fue al mejor hotel de Nueva York. ¡Una vergüenza!, mientras la gente espera horas y horas para tomarse un bondi porque no son capaces de tener una política para subsidiar la nafta mientras el presidente anda arengando la guerra contra Irán”, siguió.

Penacca insistió en que “es un papelón” y reclamó tratar el expediente para “obligar” a Adorni a que de las explicaciones.

“Y nos vamos a reservar el derecho de llevar adelante una moción de censura que es lo mínimo que se merece un caradura de esta naturaleza. Fin”, concluyó, parafraseando el clásico remate del jefe de Gabinete en cada uno de sus tuits.

Más tarde, el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, intentó que la presidencia de la cámara cediera para permitir la votación de la moción de emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de poner en consideración los proyectos vinculados a Adorni.

“No le pedimos que tomen posición. Ya sabemos que lo quieren defender y que lo van a proteger a Adorni”, aclaró el radical bonaerense.

Juliano dijo que más allá de las excusas que ponga el oficialismo para defender al funcionario, “el 90% de los argentinos no se come el caramelito de ver a un jefe de Gabinete haciendo malabares en el aire mientras intenta explicar cuáles son sus propeidades y cómo las adquirió”.

“Lo que buscamos con esta moción de emplazamiento directamente es que el Congreso no se vuelva cómplice. El gobierno no puede encontrar una explicación porque no la hay. Lo que decimos es que el Congreso no puede ser cómplice de esto, a no ser que no podamos tratar estos temas porque algunos quieren privatizar el Banco Nación y fueron corriendo a sacar un crédito en el Banco Nación a tasas bajas. Y eran los mismos que el año pasado se persignaban por la ley de Ficha limpia”, cuestionó.