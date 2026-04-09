Ley de Glaciares: votos santafesinos divididos con una ausencia por trabajo de parto

Tras horas de debate, se modificó la norma de 2010. Se limita la protección a glaciares y da mayor intervención provincial. Cómo votaron los santafesinos

Luego de un debate que se extendió durante horas, el Congreso sancionó la reforma de la ley de glaciares , una normativa clave para la protección de reservas de agua en el país. Mientras transcurría el debate, hubo manifestaciones contra la iniciativa afuera del recinto y en varios puntos del país, Rosario incluido.

La modificación introduce cambios sustanciales respecto de la ley vigente, especialmente en los criterios de protección y en el rol de las provincias sobre estos territorios.

En la votación de la reforma de la ley de Glaciares, los diputados nacionales por Santa Fe dividieron sus votos . Por un lado, los legisladores de La Libertad Avanza Romina Diez , Agustín Pellegrini , Juan Pablo Montenegro , Valentina Ravera , Verónica Razzini , Yamile Tomassoni , Alejandro Bongiovanni y Nicolás Mayoraz votaron a favor.

En tanto la funense Rocío Bonacci se ausentó porque ingresó en trabajo de parto al estar cursando la semana 39 de embarazo por lo que ingresó en licencia de maternidad.

Por su parte, José Núñez y Gisela Scaglia del PRO dentro del bloque Provincias Unidas también acompañaron la iniciativa. Aunque los socialistas del mismo bloque Esteban Paulón y Pablo Farías optaron por el rechazo.

En el caso de Unión por la Patria, Florencia Carignano, Germán Martínez, Alejandrina Borgatta, Diego Giuliano, Caren Tepp, y Agustín Rossi votaron en contra.

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El cambio central: qué se protege

El eje de la reforma pasa por redefinir el objeto de protección. Mientras que la legislación original establecía un resguardo amplio sobre todos los glaciares y ambientes periglaciales, la nueva norma limita esa protección a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.

Este cambio implica que parte de las zonas anteriormente protegidas podrían quedar fuera del alcance de la ley.

Más poder para las provincias

Otro punto clave es que la nueva normativa otorga a las provincias la facultad de determinar qué glaciares deben ser protegidos y en cuáles podrían habilitarse actividades extractivas, como la minería.

Este aspecto fue uno de los más debatidos durante la sesión, ya que modifica el esquema de regulación nacional vigente hasta ahora.

La reforma abre un nuevo escenario en la discusión sobre los recursos naturales en Argentina. Con la ley ya aprobada, el foco se trasladará ahora a su implementación y a las decisiones que adopte cada provincia en torno a la protección y uso de sus glaciares.

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Ambientes glaciares y periglaciares

La ley de glaciares actual (Nº 26.639), sancionada en 2010, define a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. El objetivo central de la ley fija presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Los glaciares se forman por una combinación de factores. Se trata de nieve que queda convertida en hielo y va acumulándose en capas a través del tiempo gracias a la persistencia de distintas condiciones ambientales, como las bajas temperaturas en altura muy elevadas. Son una reserva de agua dulce vital.

glaciar glaciares

Al derretirse algunas capas de un sector de los glaciares, tanto por el incremento de temperatura a nivel global como por tratarse del extremo que se encuentra más abajo en la montaña, el agua se filtra en el territorio para volver a adoptar su forma congelada bajo tierra. Esto se da, generalmente, en lugares que están por debajo de la zona de glaciares y puede considerarse como hielo subterráneo, que también se va acumulando en capas.

El ambiente periglacial puede considerarse como tierra congelada, en donde puede formarse hielo a partir de la presencia de humedad y una exposición a bajas temperaturas, generalmente cercanas a 0º o menos. El congelamiento puede darse tanto en la superficie como por encima o por debajo de ella, pasando a convertirse en una reserva hídrica ya que, en caso de que se dé un descongelamiento total o parcial, esa masa se transformaría en agua.

Otras variantes son los glaciares de escombros, una combinación entre glaciares subterráneos y piedras sin hielo a la vista; así como también suelos congelados con gran cantidad de hielo pero que no se consideran como glaciares. Ambas alternativas son reservas hídricas y son subterráneas.