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Ley de Glaciares: el gobierno y sus aliados sancionaron la reforma pro minería

En una tensa sesión, la iniciativa oficial obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

9 de abril 2026 · 06:45hs
Ley de Glaciares. La maratónica sesión en la Cámara de Diputados no estuvo exenta de tensión 

Foto: NA

Ley de Glaciares. La maratónica sesión en la Cámara de Diputados no estuvo exenta de tensión 

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones de la Cámara de Diputados para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

Opositores a favor de la Ley de Glaciares

Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

>> Leer más: Scaglia justifica su voto a favor de reformar la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis). (NA)

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