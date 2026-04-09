Ley de Glaciares: el gobierno y sus aliados sancionaron la reforma pro minería

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Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Política
Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Policiales
Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Política
Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"
La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas
Policiales
Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
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Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
La Ciudad
Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles
POLITICA
Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLICIALES
Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
Economía
El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil
La Región
Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido
informacion general
WhatsApp incorpora los nombres de usuario: no será necesario mostrar el número de teléfono
Salud
Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario
LA CIUDAD
Transporte en Rosario: garantizan frecuencias y hay versiones muy distintas sobre fondos hacia la tarjeta Sube
La Ciudad
Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación
Policiales
Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería
La Ciudad
TecnoCiencias Pop: Rosario vuelve a poner la ciencia en el juego
El Mundo
Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz
La Ciudad
Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria