Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"

Organizaciones ambientalistas plantearon que continuarán luchando en la Justicia para mantener la protección de las reservas de agua dulce

Organizaciones ambientalistas judicializarán la reforma a la ley de glaciares luego de la aprobación del proyecto oficialista en la Cámara de Diputados.

La sanción a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el gobierno nacional no se terminó en la aprobación del proyecto que se dio este jueves por la madrugada en la Cámara de Diputados. Tal como lo anticiparon, distintas organizaciones ambientalistas judicializarán la cuestión debido a que la nueva normativa es regresiva para el ambiente, algo que, a priori, es inconstitucional .

La iniciativa es impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) , la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (Aadeaa) y Greenpeace . En un comunicado, expresaron que "tras la sanción de la reforma de la ley de glaciares en un proceso viciado y a espaldas de la sociedad, que ha ignorado a miles de personas que exigieron proteger el agua ", convocan a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva "para frenar este retroceso".

"Cientos de miles de personas se inscribieron a la audiencia pública para defender la ley de glaciares y fueron ignoradas. Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia ”, advirtieron desde las organizaciones.

Las organizaciones advierten que, lejos de cerrar el conflicto, esta decisión abre una etapa de participación ciudadana en defensa del agua para reafirmar la voluntad de la sociedad, que ya expresó su rechazo a la reforma de la ley de glaciares y que, previamente, intentó participar en las jornadas de audiencias públicas en las que se anotaron más de 100.000 personas. En tanto, alertaron que la reforma pone en riesgo el acceso al agua y la vida de millones de argentinos, así como los ecosistemas que dependen de los glaciares y el ambiente periglacial.

Cómo participar de la demanda

Las organizaciones mencionadas invitan a la ciudadanía a ser "parte de la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua".

Para adherir a la propuesta, quienes lo deseen pueden acceder al sitio web www.demandacolectivaglaciares.org. Desde las organizaciones remarcaron que "la firma es una forma de amplificar ese reclamo colectivo. No genera obligaciones legales, pero sí construye una fuerza social imposible de desestimar".

Ley de glaciares, con ayuda de parte de la oposición

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones de la Cámara de Diputados para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la ley de glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

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Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Ambientes glaciares y periglaciares

La ley de glaciares reformada fue sancionada en 2010. Definía a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. El objetivo central de la ley fijaba presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Los glaciares se forman por una combinación de factores. Se trata de nieve que queda convertida en hielo y va acumulándose en capas a través del tiempo gracias a la persistencia de distintas condiciones ambientales, como las bajas temperaturas en altura muy elevadas. Son una reserva de agua dulce vital.

glaciares El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares todavía no tiene fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Foto: Martin Katz / Greenpeace

Al derretirse algunas capas de un sector de los glaciares, tanto por el incremento de temperatura a nivel global como por tratarse del extremo que se encuentra más abajo en la montaña, el agua se filtra en el territorio para volver a adoptar su forma congelada bajo tierra. Esto se da, generalmente, en lugares que están por debajo de la zona de glaciares y puede considerarse como hielo subterráneo, que también se va acumulando en capas.

El ambiente periglacial puede considerarse como tierra congelada, en donde puede formarse hielo a partir de la presencia de humedad y una exposición a bajas temperaturas, generalmente cercanas a 0º o menos. El congelamiento puede darse tanto en la superficie como por encima o por debajo de ella, pasando a convertirse en una reserva hídrica ya que, en caso de que se dé un descongelamiento total o parcial, esa masa se transformaría en agua.

Otras variantes son los glaciares de escombros, una combinación entre glaciares subterráneos y piedras sin hielo a la vista; así como también suelos congelados con gran cantidad de hielo pero que no se consideran como glaciares. Ambas alternativas son reservas hídricas y son subterráneas.