Pullaro se reunió con Mahiques por las vacantes en la Justicia federal de Santa Fe

El ministro se comprometió a cubrir los lugares vacíos, dijeron en la Casa Gris. El Ejecutivo los considera clave en la lucha contra el narcotráfico

El gobernador Maximiliano Pullaro insistió con la cobertura de lugares en la Justicia federal.

El gobernador Maximiliano Pullaro se reunió este viernes con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , para dialogar sobre las vacantes en el fuero federal.

“Fue una buena reunión, hace tiempo que el gobernador venía hablando con el ministro sobre el tema”, dijeron a La Capital en la Casa Gris. El encuentro fue en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del Ministerio de Justicia.

Según señalaron en el entorno del mandatario santafesino, Mahiques se comprometió a incluir a Santa Fe en la cobertura de lugares vacíos en la Justicia federal.

“Para nosotros es muy importante. Si se trabaja bien en el tema narco, es la gran oportunidad para no tener más los problemas que tuvimos”, indicaron en el gobierno provincial.

image El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

A nivel nacional existen 1.002 cargos de jueces y existen 364 vacantes, un 36% de los cargos. De esas vacantes, 203 están prácticamente cubiertas.

Los concursos están terminados y sólo resta la última parte del trámite: que el presidente Javier Milei envíe los pliegos al Senado y la Cámara alta dé su aval.

En Santa Fe, de los once juzgados que dependen de la Cámara de Apelaciones de Rosario, seis no tienen un magistrado titular.

Son dos de la ciudad de Santa Fe —actualmente a cargo del juez de Reconquista, Aldo Alurralde, quien asumirá en noviembre como miembro de la Corte Suprema provincial—, dos de Rosario, el de Rafaela y uno de la ciudad bonaerense de San Nicolás, que pertenece a la misma jurisdicción.

El gobierno de Milei acelera el trámite para cubrir las vacantes

En marzo, tras la asunción de Mahiques como ministro, el Poder Ejecutivo envió casi 80 pliegos de candidatos a cubrir juzgados, fiscalías y defensorías.

Entre los nombres que aparecen para cubrir vacantes figura el de Emilio Rosatti. El hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, está propuesto para integrarse al Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe.

En la sesión del 9 de abril, el Senado dio ingreso a esos pliegos y los giró a la comisión de Acuerdos para su evaluación y posterior dictamen.

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Este jueves, la comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), realizó la tercera audiencia pública para tratar los pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, al gobierno le cuesta avanzar. Es que senadores del PRO, la UCR y otros bloques provinciales se niegan a firmar los dictámenes, ya que los pliegos en discusión corresponden a cargos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.