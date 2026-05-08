Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria El plenario de secretarios generales de Conadu resolvió un cese de actividades para el próximo 12 de mayo. La semana que viene definirán nuevas acciones 8 de mayo 2026 · 20:58hs

Foto: La Capital / Archivo Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) irán al paro el día de la marcha federal universitaria.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) irán al paro el próximo martes 12 de mayo, mismo día en el que se desarrollará la marcha federal universitaria para reclamar al gobierno nacional por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Tras un plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) este viernes, se resolvió un cese de actividades para el próximo martes.

"Tras un análisis de situación y del reciente fallo judicial (que deja sin efecto una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional para que se cumplan dos artículos de la ley), intercambio de opiniones y planteo de mandatos, se resolvió convocar a un cese de actividades para el día 12 de mayo. En nuestra ciudad, tal como se definió en la asamblea docente, realizaremos un paro total de actividades", indicaron, en un comunicado, desde Coad.

La propuesta que llevó al plenario el secretario General de Coad, Federico Gayoso, planteaba tres semanas de paro desde el mismo martes y paro por tiempo indeterminado desde junio.

Tras resolverse a nivel nacional que habrá paro de actividades sólo el martes, desde Coad anticiparon que tendrán una nueva reunión el viernes de la semana próxima para definir nuevas acciones.