La Capital | Pullaro

Una encuesta midió imagen y gestión entre Pullaro y Milei: los resultados

Con el eje puesto en los salarios y la inflación, una consultora mostró claros contrastes entre ambos mandatarios

30 de abril 2026 · 15:24hs
La imagen y la gestión de Milei y Pullaro fueron evaluadas por una encuesta.

Leonardo Vincenti / La Capital

La imagen y la gestión de Milei y Pullaro fueron evaluadas por una encuesta.

Una encuesta de la consultora GyC Comunicaciones mostró mejor imagen y gestión del gobernador Maximiliano Pullaro que del presidente Javier Milei, en una medición que se centró en un contexto en el que los bajos salarios y la inflación dominan el humor social.

El relevamiento, realizado sobre 1.946 casos y trabajo de campo entre el 8 y el 18 de abril mediante encuestas telefónicas a mayores de 16 años, muestra que Pullaro tiene mejores niveles de aprobación que Milei. Mientras el mandatario provincial registra un 49% de aprobación, el jefe de Estado presenta 41 % de aprobación.

La diferencia también se traslada al plano de la imagen. Pullaro alcanza un diferencial positivo (53% de valoración positiva contra 42% negativa), mientras que Milei exhibe saldo negativo (45% positiva y 53% negativa).

El contraste se refuerza cuando se consulta por el rumbo. El 52% de los encuestados considera que Santa Fe va en la dirección correcta, mientras que el 55% cree que el país avanza en sentido equivocado.

La principal preocupación personal de los santafesinos es la dificultad para llegar a fin de mes (25%), seguida por los bajos ingresos (17%). En la misma línea, el 49% afirma que sus ingresos apenas alcanzan sin grandes dificultades y un 36% directamente reconoce que no le alcanzan.

Ese malestar económico tiene correlato en el endeudamiento: el 17% de los hogares tomó deuda para comprar alimentos y cubrir gastos corrientes, y otro 15% para refinanciar pasivos previos. Es decir, el crédito dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un recurso de supervivencia.

>> Leer más: Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

En tanto, ante la pregunta sobre una eventual elección a gobernador, el 45% optaría por sostener el rumbo actual. Un escenario abierto, pero con una base de apoyo significativa para la gestión.

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