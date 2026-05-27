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En el marco de una minigira nacional, Patricia Bullrich estará en territorio santafesino

En plena tensión con el gobierno de Javier Milei, la jefa de los senadores nacionales del oficialismo planea desembarcar en Rosario y San Justo

27 de mayo 2026 · 19:05hs
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Patricia Bullrich tiene programado desembarcar en territorio santafesino. Estará acompañada por Federico Angelini

Foto: Archivo / La Capital.

Patricia Bullrich tiene programado desembarcar en territorio santafesino. Estará acompañada por Federico Angelini, su referente local.

La semana próxima, Patricia Bullrich iniciará una minigira por provincias que la proyectan a nivel nacional, en la previa de la campaña para 2027 y en el peor momento de su vínculo con el gobierno libertario. Para agosto tiene en agenda un viaje a Santa Fe, que incluirá un paso por Rosario y San Justo.

Lo cierto es que el vuelo propio de Bullrich genera cortocircuitos en la Casa Rosada. De hecho, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, viene de desplazar a la jefa de los senadores libertarios a la última fila del tedeum por el 25 de Mayo, además de marginarla de la caminata junto al gabinete desde Balcarce 50 hasta la Catedral Metropolitana. También la dejó afuera de la visita al Cabildo.

Sin embargo, Bullrich posó para las fotos con una media sonrisa socarrona en la reunión de la mesa política de este martes. Pero el dato clave es que iniciará una minigira por el interior del país. Una nueva muestra de autonomía.

La minigira de Bullrich

La semana que asoma, la senadora visitará Mendoza para participar de un seminario. Se trata de un distrito sensible para La Libertad Avanza (LLA) porque la posibilidad de que Karina impulse a Luis Petri como candidato a gobernador para suceder al radical Alfredo Cornejo escaló la tensión con ese mandatario, hasta el momento aliado del Ejecutivo nacional.

Las versiones de ruptura crecieron tras la visita de Mauricio Macri, la semana pasada, a Mendoza. Además del acto del PRO, el gobernador cuyano invitó a cenar al expresidente a su residencia. El líder del partido amarillo tiene en vilo a LLA en función de una eventual candidatura a la Rosada en 2027.

Rosario y San Justo

Por lo pronto, entre el 15 y el 18 de agosto Bullrich estará en Santa Fe. Además de visitar Rosario junto a su referente local Federico Angelini, la exministra de Seguridad Nacional irá a San Justo invitada por la Sociedad Rural local.

Una semana atrás, Angelini había renunciado al cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, puesto al que accedió con la designación de Bullrich.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro ganó las elecciones en alianza con el PRO y también impulsando en 2023 la candidatura presidencial de Bullrich.

Mientras Angelini se apresta a ingresar al área de Seguridad de la provincia, la próxima visita de Bullrich a territorio santafesino alimenta las chances de un mano a mano con Pullaro.

El eventual reencuentro con el jefe de la Casa Gris se daría en medio del pedido del Círculo Rojo de explorar una alternativa “racional” a Milei para mantener el rumbo económico.

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