Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

El presidente de la AFA viajó a Estados Unidos para presenciar el megaevento deportivo, donde fue invitado por un empresario vinculado al caso Jeffrey Epstein

La victoria de los Seattle Seahawks frente a New England Patriots en el marco de la final del SuperBowl LX contó con la presencia de varias figuras de renombre, entre ellas Claudio Chiqui Tapia . El presidente de la AFA compartió una serie de imágenes de lo que fue su visita a Estados Unidos donde se cruzó con celebridades de diversos ámbitos.

"Es emocionante haber presenciado la gran final de la NFL desde el Levi’s Stadium , un espectáculo deportivo de primerísimo nivel", expresó el dirigente argentino en un posteo en sus redes sociales.

En medio del polémico presente institucional que atraviesa el ente madre del fútbol local, donde enfrenta varios investigaciones judiciales en su contra, el Chiqui estuvo en el almuerzo anual del evento deportivo estadounidense más importante junto a figuras relevantes, tales como Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics Inc., Gianni Infantino, presidente de la Fifa, Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint Germain, y el cantante Travis Scott.

>> Leer más: Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción en la AFA

Quién fue el polémica empresario que invitó al Chiqui Tapia

En una de sus publicaciones de su estadía por San Francisco, el presidente de la AFA agradeció la invitación al evento: "Quiero agradecer a Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de Fanatics Inc., plataforma digital global líder en productos deportivos con licencia oficial; y a Casey Wasserman por la invitación y hospitalidad".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudio Chiqui Tapia (@chiquitapia)

Wasserman es un empresario estadounidense y actual presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, está en el ojo de la polémica en el país norteamericano por su reciente vinculación en los archivos de Jeffrey Epstein.

En los últimos días, se difundieron correos electrónicos intercambiados en 2003 entre el empresario estadounidense y Ghislaine Maxwell, expareja Epstein, que fue condenada a 22 años de prisión por delitos de tráfico y abuso sexual de menores.

Tras la difusión de los documentos, varios funcionarios solicitaron que presente su renuncia al frente del ente olímpico. Sin embargo, Wasserman afirmó que "nunca mantuvo una relación personal ni comercial con Epstein". Hasta el momento, no fue acusado ni está imputado en la causa.