En medio de la polémica por el nuevo índice de inflación nacional, el IPC en CABA subió 3,1% en enero

La inflación en CABA se aceleró por cuarto mes consecutivo. Este martes el Indec publicará la cifra nacional

Inflación arriba. El mayor incremento mensual se registró en la agrupación Estacionales, que escaló 15,8%, impulsada por consumos típicos del período vacacional.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (Caba) se aceleró al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en los últimos diez meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). El dato se conoce en la antesala de la publicación del índice nacional, atravesada por la polémica decisión del Gobierno de postergar la actualización metodológica prevista para comienzos de 2026, una medida que derivó en la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, apenas 0,1 punto porcentual por debajo del registro de diciembre. En la comparación mensual, la inflación porteña avanzó 0,4 puntos porcentuales respecto de diciembre (2,7%), consolidando la tendencia de aceleración que el indicador viene mostrando desde septiembre pasado, cuando retomó niveles superiores al 2%.

A diferencia del organismo estadístico nacional, el Idecba ya aplica una fórmula actualizada para medir la inflación, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021. Esta metodología debía implementarse a nivel nacional este mes, pero finalmente el Indec continuará utilizando la ENGHo 2004/05.

Según el informe oficial, la variación de enero estuvo impulsada principalmente por los aumentos en recreación y cultura; restaurantes y hoteles; alimentos y bebidas no alcohólicas; seguros y servicios financieros; y transporte.

Durante enero, los bienes registraron un incremento de 2,3%, por debajo del avance de los servicios, que subieron 3,5%. En la comparación interanual, los bienes mostraron una suba de 26,2%, mientras que los servicios acumularon un aumento del 35%.

Al desagregar por subíndices, la agrupación Resto IPCBA —considerada un proxy de la inflación núcleo— promedió un aumento mensual de 2,2%. En términos interanuales, este componente se desaceleró hasta el 32,9%, lo que implicó una baja de 0,7 punto porcentual respecto del mes previo. Por su parte, la categoría Regulados avanzó 1,7% en enero y acumuló un alza interanual del 30,9%.

El mayor incremento mensual se registró en la agrupación Estacionales, que escaló 15,8%, impulsada por consumos típicos del período vacacional. Se destacaron los aumentos en el transporte de pasajeros por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%) y los servicios de alojamiento (26,4%).

El dato de inflación en Caba funciona como un anticipo del índice nacional que el Indec dará a conocer este martes 10 de febrero. Según estimaciones de consultoras privadas, la inflación a nivel país se ubicaría en torno al 2,5%, en un contexto marcado por la cancelación de la publicación del nuevo IPC.