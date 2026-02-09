La Capital | Economía | inflación

En medio de la polémica por el nuevo índice de inflación nacional, el IPC en CABA subió 3,1% en enero

La inflación en CABA se aceleró por cuarto mes consecutivo. Este martes el Indec publicará la cifra nacional

9 de febrero 2026 · 17:13hs
Inflación arriba. El mayor incremento mensual se registró en la agrupación Estacionales

Inflación arriba. El mayor incremento mensual se registró en la agrupación Estacionales, que escaló 15,8%, impulsada por consumos típicos del período vacacional.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (Caba) se aceleró al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en los últimos diez meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). El dato se conoce en la antesala de la publicación del índice nacional, atravesada por la polémica decisión del Gobierno de postergar la actualización metodológica prevista para comienzos de 2026, una medida que derivó en la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, apenas 0,1 punto porcentual por debajo del registro de diciembre. En la comparación mensual, la inflación porteña avanzó 0,4 puntos porcentuales respecto de diciembre (2,7%), consolidando la tendencia de aceleración que el indicador viene mostrando desde septiembre pasado, cuando retomó niveles superiores al 2%.

A diferencia del organismo estadístico nacional, el Idecba ya aplica una fórmula actualizada para medir la inflación, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021. Esta metodología debía implementarse a nivel nacional este mes, pero finalmente el Indec continuará utilizando la ENGHo 2004/05.

Las subas del IPC

Según el informe oficial, la variación de enero estuvo impulsada principalmente por los aumentos en recreación y cultura; restaurantes y hoteles; alimentos y bebidas no alcohólicas; seguros y servicios financieros; y transporte.

Durante enero, los bienes registraron un incremento de 2,3%, por debajo del avance de los servicios, que subieron 3,5%. En la comparación interanual, los bienes mostraron una suba de 26,2%, mientras que los servicios acumularon un aumento del 35%.

Al desagregar por subíndices, la agrupación Resto IPCBA —considerada un proxy de la inflación núcleo— promedió un aumento mensual de 2,2%. En términos interanuales, este componente se desaceleró hasta el 32,9%, lo que implicó una baja de 0,7 punto porcentual respecto del mes previo. Por su parte, la categoría Regulados avanzó 1,7% en enero y acumuló un alza interanual del 30,9%.

El mayor incremento mensual se registró en la agrupación Estacionales, que escaló 15,8%, impulsada por consumos típicos del período vacacional. Se destacaron los aumentos en el transporte de pasajeros por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%) y los servicios de alojamiento (26,4%).

El dato de inflación en Caba funciona como un anticipo del índice nacional que el Indec dará a conocer este martes 10 de febrero. Según estimaciones de consultoras privadas, la inflación a nivel país se ubicaría en torno al 2,5%, en un contexto marcado por la cancelación de la publicación del nuevo IPC.

Noticias relacionadas
Llas principales consultoras privadas brindaron sus proyecciones sobre el IPC de enero.

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración

CGT. La central sindical trabaja en “un índice serio y respaldado”.

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló del nuevo Indec

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, frenó la publicación del nuevo índice de inflación.

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Lo último

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

Tras el escándalo por sobreprecios, Demian Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica Argentina

Tras el escándalo por sobreprecios, Demian Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica Argentina

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

El promedio del aumento mensual de precios en productos de consumo familiar llegó a casi el 5 por ciento en Rosario. Sin tener en cuenta frutas y verduras, el pollo fue el alimento que más aumentó. El asado subió 7,7%.

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Ovación
Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

Con los plus por tareas de calle, en la Policía de Santa Fe se paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Con los plus por tareas de calle, en la Policía de Santa Fe se paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

La Ciudad
Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia