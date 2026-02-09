Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

Con el foco en la contención y en la prevención de adicciones, la liga reúne a nueve escuelitas de fútbol de la zona sur. A pulmón y a esfuerzo de voluntarios, trabajan con 180 chicos y chicas de entre 8 y 15 años

“Donde entra el deporte, no entra la droga”, es una de las frases más recordadas del Padre José “Pepe” Di Paola , uno de los referentes del movimiento “Ni un pibe menos por la droga”. Y esa es la bandera de la Liga Comunitaria de Futbol , un proyecto rosarino que reúne a nueve escuelitas de futbol de la zona sur de la ciudad con un fin muy claro: sacar a los chicos de la calle y alejarlos del consumo de sustancias, que cada vez comienza a edades más tempranas. Ahora, de la mano de uno de sus impulsores y voluntarios, Ariel Malvestiti , el proyecto nacido en Rosario llegó al Papa León XIV.

En una audiencia privada, el sucesor de Jorge Bergoglio recibió este sábado en el Palacio Apostólico a 100 jóvenes líderes de más de 30 países. Entre ellos se encontraba Malvestiti, rosarino de 27 años, quien le pudo contar acerca de la iniciativa local al Papa , e incluso hacer entrega de una gorra y un banderín de la Liga Comunitaria de Fútbol. “La misma gorra que le di a León es la que usan los chicos (que participan la liga comunitaria de fútbol)” , expresó Ariel Malvestiti en conversación con La Capital.

A fuerza de pulmón, donaciones, pero sobre todo con el esfuerzo de voluntarios de todas las edades , la Liga Comunitaria de Fútbol es mixta , y aunque empezaron trabajando co n 60 menores de tres escuelitas a principios del 2025, hoy triplicaron su alcance y llegan a 180 chicos y chicas de entre 8 a 15 años de nueve escuelitas de fútbol de la zona sur de la ciudad : desde barrio La Granada, pasando por La Tablada y Las Flores. Hasta tienen presencia en Villa Gobernador Galvéz, en el barrio La Rivera .

Muchos de los y las menores también acuden a centros de niñez, espacios que muchas veces están vinculados a una parroquia cercana. La Liga tiene un encuentro mensual en un polideportivo que les presta el Colegio San José (ubicado en Ovidio Lagos 6700 ), donde no todo es fútbol, sino que también hay un tercer tiempo con hamburgueseada incluida.

Aunque se llame liga, el proyecto, que depende de la asociación civil Padre Misericordioso, busca alejarse de la competencia que caracteriza a las ligas deportivas infantiles: “En la competencia deja de ser prioritaria la contención, y lo que nosotros queremos es contener a los pibes, que no estén en la calle”, explica en conversación con este diario: “Queríamos formar una liga que los encuentre, que no solo entrenen en sus barrios en la semana, sino que se encuentren cada mes para compartir”.

“Que un chico de (barrio) Tablada y un pibe de (barrio) La Lata se encuentren, jueguen, se rían y después coman unas hamburguesas es algo revolucionario”, agrega Malvestiti, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Un “vacío” de contención en la preadolescencia: cómo nació la Liga Comunitaria de Fútbol

La Liga Comunitaria de Fútbol comenzó a funcionar a comienzos del 2025 a partir de un diagnóstico dramático: el "vacío" de contención que se genera en la preadolescencia en los barrios de la ciudad. "Hasta los 10 años, los chicos y chicas participan de centros de niñez, tienen contención", afirma Ariel Malvestiti, y enfatiza: "Pero a partir de los 11, 12 años empiezan a dejar la escuela. Se encuentran en la calle, en la esquina, y en muchos casos es a esa edad que empiezan a probar drogas".

"La edad de consumo de drogas ha bajado mucho, y la escuela no está preparada para abordar este tipo de situaciones", asegura el politólogo sobre lo complejo del estado de situación de las infancias en muchos barrios rosarinos, y agrega: "Además, en muchos casos se perdió la red de contención familiar. Estamos viendo la tercera generación de adictos: abuelo, padre, hijo".

"Pero como el mal y el narcotráfico están organizados en Rosario, también hay que organizar el bien", dice Malvestiti. Empezaron a comienzos del 2025 con 60 chicos y chicas de tres escuelitas que funcionan en centros de niñez vinculados a parroquias, y hoy se extendieron a nueve escuelitas, todas en la zona sur de la ciudad: "No queremos que sea solo una escuela, que sea una comunidad. Sea religiosa o no", aclara el joven y agrega, sobre el objetivo de la liga: "No es solo un profe que les tira una pelota".

liga jpg La liga es mixta y se encuentran una vez por mes

Aunque empezaron con la idea de contar una categoría sub 12 y una sub 14, hoy se extienden a chicos y chicas desde los 8 años, hasta adolescentes de 15, porque lo principal no es la competencia deportiva, sino el encuentro y la contención social.

De esta manera, la Liga Comunitaria de Fútbol, funciona sobre todo gracias al trabajo de los voluntarios de todas las edades, desde jóvenes de 17 años que ayudan en las escuelitas, hasta padres de 55 años que dan una mano en las hamburgueseadas mensuales. "Muchos llegaron por las redes. Aunque inicialmente lo que nos mueve es la fe y el evangelio, muchas personas que no son creyentes también se suman porque lo que quieren es ayudar".

Malvestiti señala que siempre hubo iniciativas de fútbol comunitario en la ciudad, pero que nunca podían llegar "más allá" porque la lógica de la liga es "excluyente": "Por ejemplo, para entras a la (Liga) Rosarina es una locura de plata la que (un club) tiene que juntar, y llega una edad que se vuelve muy competitivo", señala el voluntario de la Liga Comunitaria de Fútbol, y suma: "Por eso tenemos la figura de la escuela, y no del club. Vamos por la lógica de la comunidad y no por los resultados".

liga 2 jpg

La Liga Comunitaria de Futbol sigue recibiendo donaciones

"Cuando uno organiza, la comunidad ayuda", expresa Malvestiti, y recuerda los más de 100 pares de botines y pelotas que les donó la Hermanad Peruana y el predio donde se encuentra la liga una vez por mes, que pertenece al Colegio San José y les prestan de manera gratuita.

Pero los chicos y chicas crecen, y siempre vienen bien botines, ropa deportiva, pelotas y demás equipamientos para que la liga pueda seguir trabajando con casi 200 menores de la zona sur de Rosario.

El joven señala, en conversación con este diario, que la Liga Comunitaria de Fútbol está abierta a recibir donaciones al siguiente alias: torneo.futbol.pm (razón social: Asociación Civil Hogar del Padre Misericordioso). Además, para aquellos que estén interesados a sumarse como voluntarios, pueden contactarse al perfil de Instagram de la liga (@ligacomunitariadefutbol).