Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Las 11 escuderías de la máxima categoría tendrán varias sesiones de pruebas oficiales en Bahrein, con transmisiones especiales en cada jornada

Franco Colapinto continuará su pretemporada con Alpine en los próximos tests de Bahrein.

Los fanáticos de la Fórmula 1 aguardan con especiales ansias el comienzo de la temporada 2026 , el cual está cada vez más cerca. Franco Colapinto tendrá su primera oportunidad como piloto titular de Alpine desde el inicio , cuando se enciendan los motores de la nueva generación de monoplazas en el Gran Premio de Australia.

Anteriormente, en lo que resta de febrero, se verán las primeras imágenes en vivo de los autos que llegan a la máxima categoría del automovilismo con un cambio rotundo de componentes y reglamentación.

Luego de los ensayos de Barcelona, las 11 escuderías de la F1 saldrán a la pista para los tests oficiales que se llevarán a cabo en Bahrein a partir de este miércoles 11 de febrero . Estas pruebas en Sakhir serán claves para ajustar los detalles y funciones de cada monoplaza, con nuevas unidades de potencia y carga aerodinámica en cada auto.

Colapinto mostró un progreso importante a bordo del A526 de Alpine en España y promete dejar atrás la pobre performance del equipo durante todo el 2025, cuando la escudería francesa quedó relegada al último puesto del Campeonato de Constructores.

Colapinto Tras las pruebas en Barcelona, Alpine saldrá nuevamente a la pista en Sakhir.

Cómo serán los tests de la Fórmula 1 en Bahrein

La Fórmula 1 volverá a las pistas en Sakhir con dos tandas de tests oficiales: la primera comenzará este miércoles 11 de febrero y se extenderá hasta el viernes 13, mientras que la segunda dará inicio el miércoles 18 de este mismo mes y finalizará el viernes 20.

A su vez, cada una de las seis jornadas contará con un cronograma similar, en el que se realizarán dos sesiones de pruebas de cuatro horas cada una. La mayor diferencia entre ambas tandas estará en la transmisión.

Para estos primeros tres días, no se transmitirá nada de las primeras cuatro horas de prueba, que se extenderá entre las 4 y las 8 de la mañana (horario en Argentina). Luego, los equipos se tomarán un descanso de una hora hasta salir a la segunda vuelta entre las 9 y las 13.

Cómo ver a Franco Colapinto en los tests de la F1

Ante las especulaciones y el secretismo que mantiene cada escudería para mantener guardadas sus claves de la nueva generación de monoplazas, anunciaron que solamente se transmitirá la última hora de entrenamientos en Bahrein.

Franco Colapinto Alpine 2026 El piloto argentino formó parte de la creación del A526 de la escudería francesa.

De esta manera, buscarán mostrar lo menos posible para evitar develar los secretos entre los equipos, por lo que los fanáticos solamente podrán ver el tramo de sesión entre las 12 y las 13 (horario en Argentina). En tanto, se espera que la segunda tanda, del 18 al 20 de febrero, cuente con retransmisión completa.

Los tests oficiales en Bahrein serán transmitidos a través de F1 TV, Fox Sports y Disney+ Premium en Argentina.