La Capital | Policiales | crimen

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Marcelo Martínez, miembro de Los Guerreros, estaba imputado como encubridor pero Fiscalía no sostuvo la calificación. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por robar el celular de Daniel "Rana" Attardo, la otra víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2024

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

9 de febrero 2026 · 14:44hs
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento.

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento.

Uno de los primeros detenidos en la causa por el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, capos de la barra brava de Rosario Central asesinados en noviembre de 2024, fue condenado este viernes por robar las pertenencias de una de las víctimas. Se trata de Marcelo Martínez, también miembro de Los Guerreros, que inicialmente había sido imputado junto a su primo Martín "Pitito" Martínez por encubrimiento al considerar los fiscales que, por sustraer un teléfono, habían entorpecido intencionalmente el esclarecimiento del hecho.

Martínez estaba preso desde enero de 2025, cuando los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra le imputaron, además del hurto, el encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente. En ese marco, junto a su primo, aparecían como sospechosos de haber convocado a Pillín a la esquina donde ocurrió el doble crimen. Esa información, según los investigadores, podía estar en el celular robado que pertenecía a Attardo.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Sin embargo en más de un año la Fiscalía no logró evidencias para sostener aquella calificación inicial de encubrimiento por la que, además de los primos Martínez, también había sido imputada Leila Navarro, hija del barra Julio "Cara de Goma" Navarro asesinado en 2016. Marcelo Martínez aceptó el acuerdo presentado por los fiscales y homologado por el juez Gonzalo Fernández Bussy, por lo que fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión efectiva por hurto agravado. Un cambio que también podría impactar en la hipótesis de encubrimiento que recaía sobre los otros dos implicados.

Hurto, no encubrimiento

El 9 de noviembre de 2024, tras el partido de Rosario Central y San Lorenzo en el Gigante de Arroyito, Pillín y Rana fueron en una camioneta a la esquina de Avellaneda y Reconquista. Allí solía juntarse el núcleo de la barra referenciado con Pitito Martínez y su primo Marcelo, con quienes las víctimas se reunieron poco antes de ser acribillados cuando todavía estaban dentro del vehículo. Después del ataque fueron los primos Martínez quienes se subieron a la camioneta, en la que solo había quedado Pillín herido de muerte, y lo llevaron al hospital Centenario.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: un celular robado, mentiras y pesados de la barra bajo la lupa

En los primeros pasos de la investigación, por los registros fílmicos de las cámaras del hospital, los fiscales advirtieron que los Martínez se habían llevado una riñonera del Rana Attardo. Primero fue detenido Pitito y días más tarde Marcelo, ambos imputados por lo mismo: "Haber realizado maniobras tendientes a entorpecer la investigación, consistentes en la ocultación y desaparición de rastros o pruebas del delito". Se referían al robo del celular de Attardo "sabiendo que allí tenía elementos probatorios de relevancia, por haber recibido el llamado para acudir a la esquina de Avellaneda y Reconquista".

Pocos días antes de la detención de Pitito Martínez, cuando aparecía como el sucesor inmediato de Pillín Bracamonte en el mando de la barra, su casa del barrio Tablada fue atacada a tiros. Una vez que lo detuvieron, y más allá de la imputación formal, en la calle se sintieron las repercusiones. Los Martínez fueron considerados entregadores e incluso una bandera que decía "Pitito traidor" recorrió el ambiente de la barra canalla. Tras más de un año con los imputados en prisión preventiva, la Fiscalía archivó los cargos por encubrimiento contra Marcelo Martínez y así, al menos él por ahora, aparece en el relato de los hechos como alguien que solo se llevó las pertenencias de quien era su compañero de paravalanchas.

Partícipes necesarios

En una ocasión los fiscales describieron al asesinato de Pillín y Rana como "un crimen que tiene demasiada organización". "Es una causa muy compleja, hay muchas personas que participaron", había analizado Pairola cuando en marzo pasado imputaron a otros dos hombres como partícipes necesarios del doble asesinato. Alejandro "Cani" Zamudio y Alejandro Vázquez fueron señalados como quienes se ocuparon de la logística previa al ataque. Un hermano de este último, Fernando Sebastián "Narigón" Vázquez, investigado por narcotráfico y vinculado a Los Monos, está prófugo por un rol similar a los ya imputados.

>> Leer más: "Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La acusación planteó que antes del crimen los autores del hecho se juntaron en una casa de Zamudio, ubicada en Sánchez de Loria al 600 bis. Desde allí Alejandro Vázquez y dos personas más, quizás su hermano, salieron en un Citroën Air Cross hacia el Gigante de Arroyito. Otro vehículo, según los fiscales, siguió a la camioneta en la que iban Pillín y el Rana luego del el partido.

Del Citroën bajaron dos personas que se acercaron caminando a la camioneta en la que estaba el jefe de la barra canalla. Uno de ellos se aproximó al vehículo por el lado de la ventanilla del acompañante, donde Pillín hablaba con Pitito Martínez, y comenzó a disparar hacia dentro de la camioneta a muy poca distancia. Una vez ejecutado el ataque, explicaron los fiscales, los dos se subieron a una moto Honda Twister en la que un cómplice los esperaba. Los tres huyeron y minutos después abandonaron la moto en Almafuerte al 1100.

Un crimen sin respuestas

Si bien no habían sido imputados como partícipes, los primos Martínez aparecían en la hipótesis del caso como quienes se habían ocupado de entorpecer la investigación. En ese marco sus detenciones e imputaciones se anunciaron como parte de los avances en la causa, que ahora parece estar más estancada que antes tras varios meses sin novedades. Todavía es un misterio quién fue el autor material del ataque, quién lo ordenó y por qué motivos.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: la caída de un pesado y las preguntas por lo que vendrá

Zamudio estaba vinculado a la banda Los Menores, organización criminal que aparecía en varios legajos judiciales al menos desde 2023 pero que comenzó a ser desmantelada a partir del crimen de Bracamonte, quien había hablado de ellos en la Justicia tras sobrevivir a un intento de asesinato pocos meses antes de que finalmente lo mataran. En septiembre pasado los mismos fiscales que investigan el doble crimen imputaron por asociación ilícita a varios integrantes de Los Menores. Entre los acusados estuvo Lautaro "Laucha" Ghiselli, un reconocido hincha de Central que fue señalado como sucesor en el mando de la barra brava.

Como jefe de la organización, aunque continúa prófugo, ubicaron a Matías Gazzani. En ese contexto los investigadores indicaron que Laucha Ghiselli había sido puesto como jefe de Los Guerreros por Gazzani "para administrar los recursos provenientes de los negocios lícitos e ilícitos de la barra brava en beneficio de la asociación ilícita". En ese trasfondo encuadraron el asesinato de Pillín Bracamonte, aunque en la causa no hay imputados como instigadores.

Noticias relacionadas
Crimen en Tablada: Ezequiel Hernán Espinoza fue asesinado a metros de su casa. 

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Crimen en zona sur. Un joven de 19 años fue baleado en barrio Tablada y sus familiares lo llevaron al Hospital Provincial

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Crimen en la zona sur: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento.

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Lo último

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Marcelo Martínez, miembro de Los Guerreros, estaba imputado como encubridor pero Fiscalía no sostuvo la calificación. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por robar el celular de Daniel "Rana" Attardo, la otra víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2024

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis
Información General

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Ovación
Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1
Ovación

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

La Ciudad
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei
Política

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"